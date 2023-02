“Ik hou van reizen en ik hou van exotische namen,” legde Paris uit. “Ik vind het gewoon schattig om allemaal verschillende stadsnamen te hebben”, waarbij ze opmerkte dat een naam voor een dochter haar snel te binnen schoot, terwijl die voor een zoon “heel moeilijk was. “

Wat betreft de namen die niet in overweging worden genomen, de Simpel leven aluin verklaarde: “Ibiza, dat zou gewoon een rare naam zijn. Vegas, ik hou van Vegas, maar ik weet het nog steeds niet. Aspen … gewoon nee. “

En zoals Paris onthulde, resoneerde de naam Phoenix al lang met haar.

“Meer dan tien jaar geleden dacht ik aan deze geweldige naam”, deelde ze. “Het is zo’n mooie naam, het is zo uniek. Ik vind het geweldig dat het niet alleen een stad is, maar ook andere betekenissen heeft die gewoon mooi zijn. Ik geloof echt dat namen kracht hebben en we wilden een naam voor onze babyjongen die uniek was opmerkelijk.”