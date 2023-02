Dames en heren, ontmoet baby Phoenix Barron Hilton Reum.

Bijna een maand later Parijs Hilton En Carter Reum verwelkomde hun eerste kind via draagmoederschap, de erfgename deelde de eerste foto’s van het gezicht van haar zoon tijdens een fotoshoot voor Glamour VK

“Ik ben zo geobsedeerd door mijn kleine engel”, vertelde ze de publicatie in een interview dat op 23 februari werd gepubliceerd. “Als hij in mijn ogen kijkt, smelt ik gewoon. Hij is zo’n goede baby.”

Op de foto’s is baby Phoenix te zien slapen op de schouders van Paris terwijl ze een knuffel krijgt van haar man. Op een andere foto kust Paris haar pasgeboren baby tijdens het dutje.

Vorige maand verraste Paris fans toen ze de komst van haar eerste kind aankondigde. Het was echter al die tijd haar plan om haar familienieuws geheim te houden.

“Ik had het gevoel dat mijn leven zo openbaar was, dat ik het echt privé wilde houden”, vertelde ze Glamour VK “Natuurlijk was het moeilijk om het aan niemand te vertellen, omdat het zo’n spannende tijd is. Maar ik vond het ook geweldig om dit alleen met Carter te kunnen delen.”