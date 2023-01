Paris Hilton begrüßt erstes Baby mit Ehemann Carter Reum

Liebt es!

Paris Hilton ist eine Mutter. Die 41-jährige Geschäftsfrau begrüßte ihr erstes Kind mit ihrem Ehemann Carter Reumteilte sie am 24. Januar auf Instagram mit. Sie beschriftete ein Foto seiner kleinen Hand in ihrer: „Du bist bereits unbeschreiblich geliebt.“

Pro Menschenihr kleiner Junge wurde per Leihmutter geboren.

„Es war schon immer mein Traum, Mutter zu sein, und ich bin so glücklich, dass Carter und ich uns gefunden haben“, sagte sie der Verkaufsstelle. „Wir sind so aufgeregt, unsere Familie zusammen zu gründen, und unsere Herzen explodieren vor Liebe für unseren kleinen Jungen.“

Das Paar verlobte sich im Februar 2021 und heiratete im November desselben Jahres. Carter stellte die Frage, als er den Geburtstag von Paris auf einer privaten Insel feierte. Nur wenige Wochen zuvor hatte Paris in einer Folge von über ihre Aufregung für ihre Zukunft gesprochen Der Trendbericht mit Mara Schiavocampo.

„Wir reden die ganze Zeit darüber“, sagte die Erbin, als sie nach Hochzeitsplänen gefragt wurde, „und planen nur die Namen unserer Babys und all das. Also bin ich wirklich aufgeregt, einfach zum nächsten Schritt meines Lebens überzugehen und endlich einfach ein richtiges Leben haben. Weil ich wirklich glaube, dass es der Sinn des Lebens ist, eine Familie zu haben und Kinder zu haben. Und ich habe das noch nicht erlebt, weil ich das Gefühl habe, dass das niemand wirklich verdient hat Liebe von mir. Und jetzt habe ich endlich die Person gefunden, die das tut. Also kann ich den nächsten Schritt kaum erwarten.