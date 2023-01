Paris Fashion Week: Höhepunkte der Herrenmodeschauen Herbst-Winter 2023

Geschrieben von Samantha Tse, CNNParis, Frankreich

Die Menswear-Shows in Paris sind im Gange und trotz frostiger Temperaturen und einem lähmenden Transitstreik ist die Mode-Community in voller Kraft unterwegs.

Die Veranstaltung dieser Saison, die am Sonntag endet, bietet eine Reihe von Premieren, darunter das unerwartete Debüt von Ushers leuchtend gefärbtem Haar und die lang erwartete Zusammenarbeit zwischen Louis Vuitton und dem amerikanischen Designer Colm Dillane von KidSuper.

Von Promi-Sichtungen bis hin zu herausragenden Sammlungen, lesen Sie weiter für unsere Eindrücke von den bisherigen Shows.

Ushers neues Neon ‚do

Platzanweiser mit blutorangen Haaren. Kredit: Pierre Suu/Getty Images

Der Grammy-preisgekrönte Künstler beleuchtete die erste Reihe mit seinem neuen Kopf aus flammend orangefarbenem Haar. Usher debütierte am ersten Tag der Shows bei Wales Bonner mit seinem Neon-Ombre-Effekt-Look und wurde am nächsten Tag erneut bei Bianca Saunders gesichtet. Er trug den kompletten Eröffnungslook vom Laufsteg der letzten Saison und seine Anwesenheit ließ Fotografen nach einem Foto verlangen.

Geometrieunterricht bei Issey Miyake

Ein tänzerisches Zwischenspiel demonstrierte die Bewegung der Kleidung auf dem Laufsteg von Issey Miyake. Kredit: Victor Virgile/Gamma-Rapho über Getty Images

Geometrische Formen mit einem starken Fokus auf Dreiecke waren der Ausgangspunkt und der Antrieb für die Homme Plissé Issey Miyake-Kollektion dieser Saison, die die vielen Iterationen zeigt, wie Dreiecke und andere eckige Elemente verdreht und zu komplexen Silhouetten und Mustern manipuliert werden können.

Natürlich gab es charakteristische Falten in Hülle und Fülle, von plissierten Hosen bis hin zu gefalteten Details auf ärmellosen Hemden und Mänteln und größeren, lockereren Falten, die von den Schultern auf Nylon-Oberbekleidung fielen.

Die Show wurde von Tanzdarbietungen unterbrochen, die zeigten, wie gut sich die Kleidungsstücke bewegten, während die Darsteller in und um eine Lichtshow herumwoben, die – Sie haben es erraten – geometrischere Formen zeigte.

Jenna Ortega hat Grace Jones in Saint Laurent gechannelt

Jenna Ortega besucht die Menswear-Show von Saint Laurent in Paris. Kredit: Stéphane Cardinale/Corbis/Getty

Jenna Ortega, Star der Netflix-Serie „Wednesday“, trat in einem schwarzen, rückenfreien Kleid mit Kapuze für Anthony Vaccarellos erste Männershow für Saint Laurent in Paris auf. Das Neckholder-Kleid aus der Frühjahr-Sommer-Kollektion 2023 der Marke erinnerte an den ikonischen Signature-Look von Grace Jones. Der Schauspieler, der in der ersten Reihe saß, war sichtlich fasziniert von Charlotte Gainsbourgs Klavierspiel, das die Show beendete.

Orthopädische Stiefel von Rick Owens

Rick Owens hat bei seiner Menswear-Show klobige Stiefel auf die Spitze getrieben. Kredit: Victor Virgile/Gamma-Rapho über Getty Images

Rick Owens ist Statement-Schuhen nicht fremd – seine schwindelerregenden Kiss-Plattformen sind zu einem Kultartikel geworden. In dieser Saison kanalisierte der amerikanische Designer orthopädischen Glamour mit einem Stiefel, der am Bein eine weit klobigere Silhouette bot und über eine dicke Polsterung verfügte, die mit Lederschnallenriemen zusammengehalten wurde. Die schickste Art, sich von einem gebrochenen Fuß zu erholen?

Rosalía rockte Louis Vuitton

Rosalía stahl allen die Show auf dem Laufsteg von Louis Vuitton. Kredit: Stéphane Cardinale/Corbis über Getty Images

Der spanische Popstar Rosalía rockte den Louvre mit ihrem elektrisierenden Auftritt für die Modenschau von Louis Vuitton, die eine neue Kollektion mit ihrem ersten Gast-Kreativdirektor, Colm Dillane von KidSuper, vorstellte. Die Künstlerin eröffnete die Show in einem ganz weißen, übergroßen Ensemble und ging mit einer Fackel, die das ikonische Monogramm der französischen Marke aufblitzte, über den Laufsteg, bevor sie auf ein gelbes Auto stieg und in eine Interpretation ihres Hits „Candy“ startete.

Die Herbst-Winter-Kollektion 2023 umfasste eine Mischung aus elegantem Tailoring, Utility Wear, sportlich inspirierten Einzelteilen und Patchwork-Mänteln.

Bei Dries Van Noten wächst die erwachsene Rave-Kultur

Eine Schlagzeug-Performance des belgischen Duos Lander & Adriaan bereicherte die Show von Dries Van Noten. Kredit: Peter White/Getty Images

Musik war Dries Van Noten schon immer wichtig. Begeisterte Anhänger werden sich an seine Herbst-Winter-Show 2011 erinnern, die von speziell gemischten David Bowie-Meistern untermalt wurde. In dieser Saison erkundete der belgische Designer die Rave-Kultur der 90er mit einer erwachseneren Sensibilität. Die Gäste gingen für die Show in ein mehrstöckiges Parkhaus, in dem experimentelle Musiker mit sanften Techno-Beats auftraten, während Bier aus einem Stahlkarren angeboten wurde. An der Spitze spielte das belgische Duo Lander & Adriaan an Schlagzeug und Synthesizern das, was die Shownotizen „Sophisti-Rave“ nannten. Der hypnotische Soundtrack gab den Ton für die neue Kollektion an, die Flora- und Fauna-Motive, pelzige Clogs, Oberbekleidung, die von maßgeschneiderten Mänteln mit schmaler Taille bis hin zu übergroßen Daunenjacken mit abstrakten Mustern und weiten Cargohosen aus der 90er-Jahre reichte.

Junya Watanabe enthüllt die Zusammenarbeit mit Palace

Junya Wantanabe arbeitete mit der in London ansässigen Skatewear-Marke Palace zusammen. Kredit: Estrop/Getty Images

Junya Watanabe, bekannt für seine umfangreiche Liste von Modekooperationen, entschied sich, die vielen Marken, mit denen er im Laufe der Jahre zusammengearbeitet hat – darunter New Balance, Oakley, North Face und Timberland – in einer überwiegend monochromen Kollektion zu feiern. Ebenfalls auf dem Laufsteg zu sehen war das unverwechselbare Tri-Ferg-Logo von Palace, der in London ansässigen Skatewear-Marke, auf einer schwarzen Parka-Jacke mit teils wattierten Teilen. Eine weitere Premiere.