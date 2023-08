Ein Mann wurde festgenommen, nachdem er vom Eiffelturm gesprungen war.

Er kletterte vor der Öffnungszeit darauf.

Er hatte einen Fallschirm in seinem Rucksack.

Ein Mann wurde am Donnerstag in Paris festgenommen, nachdem er mit einem Fallschirm vom Eiffelturm gesprungen war, teilten die Polizei und der Betreiber des Denkmals mit.

Der Mann, ein erfahrener Kletterer, betrat kurz nach 05:00 Uhr (03:00 GMT), lange vor der offiziellen Eröffnung, die Außenmauer des Turms.

Nach Aussage des Standortbetreibers Sete wurde er von den Wachen schnell entdeckt, schaffte es aber trotzdem, mit dem Fallschirm im Rucksack den Gipfel zu erreichen, bevor ihn jemand aufhalten konnte.

Als er sich der Spitze des 330 m hohen Bauwerks näherte, sprang er.

Der Mann landete in einem nahegelegenen Stadion, wo er wegen Gefährdung des Lebens anderer festgenommen wurde, teilte die Polizei mit.

„Diese Art von unverantwortlichem Handeln bringt Menschen, die am oder unter dem Turm arbeiten, in Gefahr“, sagte Sete in einer Erklärung.

Der Eiffelturm ist die beliebteste Touristenattraktion der französischen Hauptstadt und zieht im Jahr 2022 5,9 Millionen Besucher an.

Die Öffnung des Turms, die normalerweise um 09:00 Uhr erfolgt, habe sich aufgrund des Vorfalls etwas verzögert, sagte Sete und fügte hinzu, dass gegen den Mann Strafanzeige erstattet worden sei.

Letzte Woche wurde der Eiffelturm aufgrund falscher Bombenwarnungen zweimal am selben Tag evakuiert.

Und am Montag wurden zwei betrunkene amerikanische Touristen aufgefunden, die eine schwere Nacht in den Höhen des Turms schliefen, nachdem sie in der Nacht zuvor der Sicherheitskontrolle ausgewichen waren.