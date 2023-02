Paris, Berlin fordern Subventionstransparenz bei US-Reise – POLITICO

Der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire wird von Washington „Transparenz“ über seine 369 Milliarden Dollar grüne Subventionen bei einer bevorstehenden Reise in die USA verlangen

„Das Wichtigste ist, dass wir mit Verbündeten zusammenarbeiten, um Transparenz über die Höhe der gewährten Subventionen und Steuergutschriften zu haben“, sagte Le Maire der AFP in einem am Samstag veröffentlichten Interview. „Wenn man weiß, zu welchem ​​Preis grüner Wasserstoff in den USA und zu welchem ​​Preis in Europa freigegeben wird, kann man faire Wettbewerbsbedingungen garantieren.“

Le Maire und sein deutscher Amtskollege Robert Habeck reisen am Dienstag nach Washington, um sich mit US-Handelsministerin Gina Raimondo und Finanzministerin Janet Yellen zu treffen.

Le Maire und Habeck werden die Biden-Regierung bitten, den Betrag und die Begünstigten der Hilfe im Rahmen eines „Mechanismus der gegenseitigen Transparenz“ zu teilen, sagte ein Beamter des französischen Wirtschaftsministeriums gegenüber Reportern vor der Reise.

Die Europäische Kommission hat diese Woche ein eigenes Paket vorgeschlagen, um der US-Subventionsspritze entgegenzuwirken. Der EU-Vorschlag mit dem Namen Green Deal Industrial Plan zielt darauf ab, nachhaltigen Unternehmen den Zugang zu Steuervergünstigungen zu erleichtern, Gelder in Clean-Tech-Industrien umzuleiten und die Regeln für staatliche Beihilfen zu lockern.

Die Staats- und Regierungschefs der EU werden nächsten Donnerstag und Freitag in Brüssel zu einem außerordentlichen Treffen zusammenkommen, um den Vorschlag der Kommission zu erörtern.

Giorgio Leali trug zur Berichterstattung bei.