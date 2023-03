Boze demonstranten verzamelden zich donderdagavond buiten de Nationale Vergadering in Parijs, nadat president Emmanuel Macron besloot zijn controversiële pensioenhervorming door te drukken zonder een stemming in het Franse lagerhuis uit te schrijven.

Duizenden verzamelden zich op de Place de la Concorde, buiten het parlement, om een ​​vreugdevuur aan te steken.

“Ik ben verontwaardigd over wat er gebeurt. Ik heb het gevoel dat ik als burger wordt bedrogen”, vertelde Laure Cartelier, een 55-jarige lerares, aan persbureau Reuters. “In een democratie had het via een stemming moeten gebeuren.”

Macron gebruikte een constitutionele macht waardoor de regering wetgevers kon omzeilen.

De beslissing werd slechts een paar minuten voordat de stemming was gepland genomen, omdat de regering geen garantie had dat het wetsvoorstel een meerderheid zou krijgen in de Nationale Assemblee.

“We kunnen niet wedden op de toekomst van onze pensioenen”, zei de Franse premier Elisabeth Borne tegen het parlement terwijl ze een beroep deed op artikel 49.3 van de Franse grondwet, tot gejoel van de linkse oppositie, die uit protest ook luid het Franse volkslied de Marseillaise zong .

Boze reacties van uiterst rechts en links

“Het is een totale mislukking voor de regering”, zei de extreemrechtse leider Marine Le Pen tegen verslaggevers, eraan toevoegend dat Borne zou moeten aftreden. “Vanaf het begin hield de regering zichzelf voor de gek door te denken dat ze een meerderheid had”, zei ze.

De linkse wetgevers van het Franse parlement protesteerden in het parlement tegen het besluit Afbeelding: PASCAL ROSSIGNOL/REUTERS

“Als een president geen meerderheid heeft in het land, geen meerderheid in de Nationale Assemblee, moet hij zijn wetsvoorstel intrekken”, zei Olivier Faure, voorzitter van de Socialistische Partij.

De extreem-linkse politicus Jean-Luc Melenchon zei dat de pensioenhervormingstekst geen parlementaire legitimiteit had. Het wetsvoorstel werd aangenomen “alleen door de Senaat, noch door de Franse massa, noch door de Nationale Vergadering, noch door de vakbonden, noch door de arbeidersverenigingen: het is een tekst die geen legitimiteit heeft”, zei hij.

“Deze regering is onze Vijfde Republiek, de Franse democratie, niet waardig”, zei Fabien Roussel, hoofd van de Franse Communistische Partij.

Goedkeuring door de Senaat, de Nationale Assemblee zou eerder afwijzen

Artikel 49.3 van de grondwet stelt de Franse regering in staat om bij decreet een wetsontwerp goed te keuren, waarbij de wetgevers in feite worden omzeild. De riskante stap heeft het potentieel om een ​​snelle motie van wantrouwen in de regering van Macron op gang te brengen; oppositie in het parlement kan proberen de nieuwe wet nietig te verklaren door de regering binnen 24 uur na goedkeuring van het decreet weg te stemmen.

Eerder op donderdag keurde de Senaat het wetsvoorstel goed met 193 tegen 114 stemmen, een score die grotendeels werd verwacht, aangezien de conservatieve meerderheid van het hogerhuis van het parlement voorstander is van verhoging van de pensioenleeftijd. Het was de laatste van verschillende stemmingen over dit pakket hervormingen, of zeer vergelijkbare hervormingen, te midden van een poging om een ​​wetsontwerp door de wetgevende macht te ruilen.

De alliantie van Macron verloor vorig jaar haar parlementaire meerderheid, waardoor de regering moest rekenen op conservatieve wetgevers om het wetsvoorstel goed te keuren. Linkse en extreemrechtse wetgevers zijn fel gekant en conservatieven zijn verdeeld, wat de uitkomst onvoorspelbaar maakte.

Macron was van mening dat de financiële en economische risico’s van niets doen aan de pensioenhervorming te groot waren en dat er speciale grondwettelijke bevoegdheden nodig waren om het door te voeren, volgens berichten in de Franse media over zijn briefing aan zijn kabinet vóór het besluit.

Macron’s tweede poging om Franse pensioenen vast te stellen

De wet op de pensioenhervorming, waarmee onder meer wordt beoogd de standaard pensioenleeftijd te verhogen van 62 naar 64 jaar, is een vlaggenschipbeleid voor president Macron.

Hij probeerde tijdens zijn eerste ambtstermijn soortgelijke hervormingen door te voeren, maar slaagde er niet in, en liet het plan uiteindelijk helemaal varen tijdens de COVID-pandemie.

De regering van Macron stelt dat de veranderingen nodig zijn om een ​​van de meest genereuze pensioenstelsels van West-Europa solvabel te houden.

De plannen hebben geleid tot massale stakingen en demonstraties.

dh/msh (AFP, AP, Reuters)