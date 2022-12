Parfüm: Zitrusdüfte machen im Winter gute Laune

Zitrusdüfte bringen in den kalten Wintermonaten Sommerfeeling ins Haus.

Frische Zitrusdüfte wirken belebend. Parfums mit diesen Düften sind in diesem Winter ein echter Geheimtipp für gute Laune.

Frische und vitalisierende Düfte sind nicht nur für den Sommer geeignet. Parfums mit Zitrusnoten sind ein echter Geheimtipp für den Winter. Sie sind perfekt, um unsere Stimmung zu heben, indem sie uns an kalten, grauen Tagen in eine Wolke aus Sommerduft hüllen. Die stimmungsaufhellenden Düfte harmonieren wunderbar mit dem aktuell vorherrschenden Dopamin-Dressing-Trend und sorgen für einen zusätzlichen Gute-Laune-Boost.

Parfums, Eau de Toilette und Körpersprays mit prickelnden Zitrusnoten liegen voll im Trend. Die Düfte kommen oft mit Kopfnoten von Limone, Mandarine oder Orange. Bergamotte ist auch eine häufig verwendete Duftnote in Damen- und Herrenparfums. Weitere Inhaltsstoffe von Zitrusdüften können folgende Komponenten sein: Orangenblüte, Grapefruit, Bitterorange, Yuzu, Zitrone, Zitronenblüte, Zitronengras, Zitronenholz, Zitronenverbene.

Ihren neuen Lieblingsduft mit Zitrusnote finden Sie am besten, indem Sie sich im Fachgeschäft beraten lassen. Hier sind einige Hinweise aus der Welt der Royals und Promis:

Die Royals lieben Zitrusdüfte



Laut Berichten von Mode- und Beauty-Magazinen soll das Parfum „Orange Blossom“ von Jo Malone zu den Lieblingsdüften von Prinzessin Kate (40) im Alltag gehören. Es ist ein belebender Duft aus Clementine und Orangenblüte, Wasserlilie und Basisaromen von Iriswurzel und Vetiver. Ein frischer Duft, der an einen warmen Sommertag erinnert.

Auch das Lieblingsparfum von Letizia aus Spanien (50) soll eine Zitrusnote enthalten. Laut Medienberichten liebt sie das Parfüm „Eau du Soir“ von Sisley. Eine Mischung aus Mandarine, Grapefruit, Pfeffer mit Herznoten aus Flieder, Jasmin, Rose, Ylang-Ylang, Maiglöckchen, Iris und Wacholder und Basisnoten aus Moschus, Ambra, Eichenmoos, Patschuli und Zistrose.

Ein Duft aus Frankreich mit Geschichte – für alle, die es etwas schlichter mögen und nicht so tief in den Geldbeutel greifen wollen: Das Eau de Toilette aus der Abtei Notre-Dame de Ganagobie nutzt dafür die dafür verantwortlichen Inhaltsstoffe der Zitronenverbene für einen feinen, langanhaltenden Zitronenduft. Die französische Benediktinerabtei ist seit Jahrzehnten für die Herstellung von Körperpflegeprodukten bekannt.

Kate Moss schwört auf Zitrus und Orange



Zitrusdüfte sind nicht nur in den europäischen Königshäusern beliebt. Auch Model Kate Moss (48) schwört auf frische, belebende Noten in ihrem Lieblingsparfüm. Laut „Vogue“ trägt die Britin angeblich seit Jahren das „Eau Dynamisante“ von Clarins und hat immer eine Flasche davon in ihrer Handtasche. Der Duft setzt sich aus Zitrone, Orange, Koriander, Nelke, Rosmarin und Patschuli zusammen.

SpotOnNews