De internationale streamingdienst “Paramount+” is ook beschikbaar op LG Smart TV’s. De app leest zichzelf in de LG Content Store op alle LG Smart TV’s vanaf Baujahr 2018 herunterladen.

De Angebot heeft een grote invloed gehad op Kino-Blockbustern, Kids-Content, US-Hitserien en Reality-Formaten en is een groot succes voor de hele familie. Nutzer van LG Smart TV’s in Deutschland, Österreich en der Schweiz kon niet schnell en direkt auf dasvielfältige Angebot zugreifen.

Paramount+ is op 8 december 2022 das nieuwe Streaming-Zuhause van CBS, SHOWTIME, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, BET en Paramount Pictures in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland (INFOSAT-bericht).

Der Streaming-Dienst heeft een grote Bandbreite en internationale, preisgekrönten Serien-Highlights wie YELLOWSTONE en YELLOWJACKETS, locals Originals wie SIMON BECKETT’S DIE CHEMIE DES TODES en A THIN LINE sowie erstklassigen Series, Films en Franchises wie STAR TREK, DEXTER en TOP GUN en unsere Kinderseries PAW PATROL en ICARLY.

Paramount+ staat op LG Smart TV’s in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland abrufbar. Des weiteren is Paramount+ over de website www.paramountplus.deSamsung Smart TV’s, Android TV’s, Apple TV’s, Amazon Fire TV’s, Apple Airplay, Chromecast, Roku, Sky Q evenals iOS- en Android-apps op Handys en Tablets beschikbaar.