De JUNO’s komen volgend jaar voor het eerst sinds 2006 terug naar Nova Scotia.

De Canadian Academy of Recording Arts and Sciences (CARAS) heeft dinsdag aangekondigd dat de JUNO Awards in maart 2024 in Halifax zullen worden gehouden.

Een vierdaagse line-up van JUNO Week-evenementen loopt van 20 tot 24 maart 2024, met de prijsuitreiking op de laatste dag in het Scotiabank Centre.

“De oostkust van Canada is lange tijd de thuisbasis geweest van vele ongelooflijke muzikanten”, zei CEO van CARAS Allan Reid in een persbericht.

“We kunnen niet wachten om de JUNO weer in de schijnwerpers te zetten op de diverse muziekscene van de stad en het beste van het land op ware maritieme wijze te vieren.”

Burgemeester Mike Savage van Halifax en premier Tim Houston zeiden in de release dat ze verheugd zijn om de prijsuitreiking te organiseren.

“We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat iedereen, van de muzikanten tot professionals uit de industrie en fans Halifax verlaat met een lied in hun hart”, schreef Savage.

Houston zei: “Muziek en kunst zijn een integraal onderdeel van onze geschiedenis als Nova Scotians – we houden van livemuziek en we weten hoe we dat moeten vieren!”

De voorzitter van de Halifax JUNO-commissie Allegra Swanson zei in de release dat de muziekscene in Halifax “enorm is gegroeid” sinds 2006.

“Muziek vormt de kern van onze identiteit als regio, die teruggaat tot onze Mi’kmaw-voorouders en meer dan 50 historische zwarte gemeenschappen in de provincie,” zei Swanson. “De diepte van opkomend talent in Halifax is enorm en opwindend.”

Toen de JUNO’s voor het laatst in de stad waren, organiseerde de iconische Canadees-Amerikaanse actrice Pamela Anderson de ceremonie.

Sindsdien zijn de prijzen van kust tot kust gereisd.

Het evenement van dit jaar wordt gehouden in Edmonton, AB, en begint op donderdag, en de in Nova Scotia geboren Rich Aucoin is een van de presentatoren.