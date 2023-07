Wie lautet das Fazit nach der Para-Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Paris? Marion Peters spricht über die Qualität junger deutscher Sportler und warum es so wertvoll ist, sich dem Spitzensport zu widmen.

Die Para-Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Paris, ein großer Test vor den Paralympics, sind am Montagabend zu Ende gegangen. Welches Fazit ziehen Sie aus der Leistung der deutschen Auswahl?

Daher können wir diesen Vergleich zum Erfolgsjahr 2019 natürlich nicht ganz ziehen. Das war vor Corona. Danach hatten wir, wie alle anderen auf der Welt, wirklich schwierige Zeiten. Da dann die Paralympics in Tokio auf 2021 und die Weltmeisterschaft in Kobe auf 2024 verschoben wurden, hatten wir letztes Jahr überhaupt keinen internationalen Vergleich. Das war die erste Bestandsaufnahme. Wir sind jetzt in der Situation, dass wir sowohl erfahrene als auch erfolgreiche Sportler, wie Markus Rehm und Johannes Floors, aber auch elf Neulinge im Team haben. Wir legen hier wirklich großen Wert auf die Jugend, auf die Junioren, um ihnen hier die Möglichkeit zu geben, sich weiterzuentwickeln und von den Großen zu lernen. Es gab Abiturienten wie Kim Vaske, die jetzt durchatmen und sagen können: Wir haben den Grundstein für 2024 gelegt, jetzt kann es losgehen. 2023 war ein Brückenjahr, nun geht es nach einer kurzen Erholung mit Volldampf in Richtung Paralympics 2024.