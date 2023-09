Der Hersteller eines extrem scharfen Tortilla-Chips sagte am Donnerstag, er arbeite daran, das Produkt aus den Läden zu entfernen, da die Behörden von Massachusetts den Tod eines Teenagers untersuchen, dessen Familie auf die in den sozialen Medien als Mutprobe populäre One Chip Challenge als einen beitragenden Faktor hinwies.

Die Todesursache von Harris Wolobah am 1. September muss noch geklärt werden und eine Autopsie steht noch aus, aber die Familie des 14-Jährigen macht die Schuld dafür verantwortlich.

Seit seinem Tod hat der in Texas ansässige Hersteller Paqui die Einzelhändler aufgefordert, den Verkauf der einzeln verpackten Chips einzustellen, ein Schritt, den 7-Eleven bereits unternommen hat.

Der One Chip Challenge-Chip kostet etwa 10 US-Dollar und wird in einem versiegelten Folienbeutel verpackt geliefert, der in einer sargförmigen Pappschachtel eingeschlossen ist. Auf der Verpackung heißt es, der Chip sei für das „rachsüchtige Vergnügen intensiver Hitze und Schmerzen“ gedacht, für Erwachsene gedacht und sollte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

Paqui, eine Tochtergesellschaft der Hershey Company, sagte in einer am Donnerstag auf ihrer Website veröffentlichten Erklärung, dass sie „zutiefst traurig über den Tod“ von Wolobah aus Worcester im Zentrum von Massachusetts sei.

„Wir haben eine Zunahme von Teenagern und anderen Personen beobachtet, die diese Warnungen nicht beachteten“, sagte das Unternehmen. „Während das Produkt weiterhin den Lebensmittelsicherheitsstandards entspricht, arbeiten wir aus Vorsicht aktiv mit Einzelhändlern zusammen, um das Produkt aus den Regalen zu entfernen.“

Hohe Konzentration von Capsaicin könnte tödlich sein: Arzt

Zusätzlich zum Namen „One Chip Challenge“ enthält das Paket die Challenge-Regeln, die den Käufer dazu ermutigen, den gesamten Chip zu essen, „so lange wie möglich zu warten, bevor er etwas trinkt oder isst“ und seine Reaktion in den sozialen Medien zu veröffentlichen. Auf der Verpackung wird auch abgefragt, wie lange die einzelne Person auf einer Skala von einer Minute bis zu einer Stunde durchhalten kann.

Auf der Rückseite der Verpackung wird der Käufer davor gewarnt, den Chip zu essen, wenn er „empfindlich auf scharfe Speisen reagiert, allergisch gegen Paprika, Nachtschattengewächse oder Capsaicin ist, schwanger ist oder an einer Krankheit leidet“.

Die Warnung fügt hinzu, dass Personen ihre Hände waschen sollten, nachdem sie den Chip berührt haben, und „ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen sollten, wenn sie Atembeschwerden, Ohnmacht oder anhaltende Übelkeit verspüren.“

Zahlreiche Menschen, darunter auch Kinder, haben auf TikTok oder anderen Social-Media-Seiten Videos gepostet, in denen sie die Verpackung auspacken, die scharfen Chips essen und dann auf die Hitze reagieren. In einigen Videos ist zu sehen, wie Menschen würgen, husten und um Wasser betteln.

Dr. Peter Chai, außerordentlicher Professor für Notfallmedizin und medizinische Toxikologie am Brigham and Women’s Hospital in Boston, sagte, die Chips könnten unter bestimmten Umständen gefährlich sein.

„Es ist möglich, dass der Verzehr dieser Chips mit hoher Capsaicin-Konzentration zum Tod führt“, sagte Chai. „Es würde wirklich von der Menge an Capsaicin abhängen, der eine Person ausgesetzt war. Bei hohen Dosen kann es zu tödlichen Rhythmusstörungen oder irreversiblen Schäden am Herzen führen.“

Dr. Lauren Rice, Leiterin der pädiatrischen Notfallmedizin am Tufts Medical Center in Boston, sagte, die Tragödie sei eine Gelegenheit für Eltern, Trainer und Lehrer, sich über die verschiedenen Herausforderungen in den sozialen Medien zu informieren, die Gefahren mit sich bringen könnten.

„Es gibt einige Gewürze, wie etwa Capsaicin, einen chemischen Inhaltsstoff, den wir beispielsweise in Pfeffersprays verwenden. Es handelt sich also um sehr starke Chemikalien, die sehr reizend sein können“, sagte Rice. „Einige der schwerwiegenderen Symptome, die wir sehen, können starke Bauchschmerzen oder Übelkeit und Erbrechen sein.“

Die Polizei in Worcester, der zweitgrößten Stadt des Bundesstaates, sagte in einer Erklärung, dass sie am Nachmittag des 31. August zu Wolobahs Haus gerufen worden sei und ihn „nicht ansprechbar und nicht atmend“ vorgefunden habe. Er wurde in ein Krankenhaus transportiert, wo sein Tod festgestellt wurde.

Familie und Freunde von Wolobah glauben, dass die Chips seinen Tod verursacht haben, und seine Familie forderte, die Chips aus den Regalen zu verbannen.

„Der Chip ist in unseren Augen für alles verantwortlich, was passiert ist, denn er war ein gesunder Junge“, sagte Douglas Hill, der die Basketballliga leitet, in der Wolobah spielte, und beschrieb ihn als einen ruhigen Teenager, dessen Familie aus Liberia in die USA kam.

„Das Gespräch dreht sich jetzt um den Chip, aber es werden noch andere Herausforderungen auf uns zukommen und wir möchten sicherstellen, dass Kinder wissen, dass sie an nichts teilnehmen sollten, das sie in Gefahr bringen könnte“, sagte Hill, der dafür eine Basketballveranstaltung organisierte Ehre den Teenager.

Für Freitagabend ist eine Mahnwache für den Teenager in einem Park in Worcester geplant.