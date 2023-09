Papst wirbt in Marseille voor bessere Flüchtlingsaufnahme

Met een Abschlussmesse voor ruim 50.000 mensen die zaterdagavond in Marseille Frankrijk bezochten. „Bonjour Marseille, bonjour la France!“, bedankt voor de Papst die Teilnehmer der Messe, bedankt voor de Franse president Emmanuel Macron. Seinen zweitägigen Besuch in der zuidelijke Hafenstadt widmete Franziskus ausdrücklich dem Schicksal von Flüchtlingen in Europa.

Franziskus fuhr in zijn aanval op Papamobil in het Stadion. Er was een snel tempo in de straten van de stad, waar de vlaggen van het volk en het Franse volk gelukkig waren en de papst leefde.

Na het Behördenangaben nahmen meer als 50.000 Mensen op de Messe teil, 100.000 säumten demnach die Straßen. De fans van de voetbalbond van Marseille hielden een groot spandoek vast in het stadion met een glimlach op hun gezicht en de basiliek van Notre-Dame-de-la-Garde die in de spotlights stonden bij de club.

De Anwesenheit Macrons bij de Messe hatte de kritiek van de linkse oppositie, de strenge Trennung van Staat en Kirche in Frankreich verletzt. Alle politici van de oppositie kijken naar de toespraak op de pagina van de Franziskus en Macron, in de woorden van de Papst die ze horen.

In signaal Predigt warb Franziskus erneut met dramatiek Worten voor een bessere Aufnahme van Flüchtlingen in Europa. Het werd dus duidelijk dat het “tragische lot van het menselijk leven resulteerde in de afwijzing van veel migranten”.

“Degenen die hun leven riskeren omdat ze niet worden binnengevallen, zijn welkom”, zei de paus. Migratie is een proces, „met de hulp van onze medeburgers: met Europees begrip“, het verhaal van de 86 jaar van het leven en het ontbreken van een relatie tussen de Europeanen en jongeren uit het Midden-Oosten.

Das Mittelmeer heeft recht op gerechtigkeit, zegt de Oberhaupt der Katholiek Kirche. „Een signaal van de andere kant van de stroom, consumptie en conversie, van de andere kant van Armut.“ De „Schmerzensschrei“ van de migranten, die op hun vlucht vielen, mache das Mittelmeer, de Wiege der Zvilisatie, zum „Grab der Menschenwürde“.

De veranderingen in Europa tussen de Aufnahme en de integratie van “unerwarteter Menschen” werden niet besproken; de resultaten van de toespraak in de toespraak waren zowel van Macron als van EU-migratiecommissaris Margaritis Schinas aanwezig. „Aber das Hauptkriterium kan niet der Erhalt des eigenen Wohlstandes sein, onder veldmehr de Wahrung der Menschenwürde.“

Die Lösung bestehe nicht in der Ablehnung, sondern „in der Sicherstellung einer Vielzahl von legalen und regulären Einreisemöglichkeiten“, zei daar. Ziel müsse een „ausweigte Aufnahme in Europa in Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern“ signaal.

„Lassen zullen een von der Geschichte fouten maken die Brüder en Schwestern in Not beühren, die das Recht haben, sowohl auszuwandern as auch nicht auszuwandern“, mahnte Franziskus. „De geschiedenis vereist dat we een vruchtbare ervaring hebben, om een ​​perfecte overgang naar de toekomst te creëren.“

Der Papst hat seinen zweitägigen Besuch in Marseille ausdrücklich dem Schicksal der Flüchtlinge gewidmet. Am Vorabend was aanwezig bij een herdenking voor degenen in het Mittelmeer die ertrunkenen Migranten für die Seenotrettung grimmige gemacht hadden. Er is ook een „Pflicht der Menschlichkeit“, wat tot uiting komt in de steun van de gezondheids- en veiligheidsorganisaties van gezondheidsorganisaties, met de hulp van migranten op hun reis. Het afgelopen jaar zijn ruim 2.000 mensen over het Mittelmeer gevlucht.

Am Samstag empfing Franziskus Vertreter der in Marseille ansässigen Hilfsorganisatie SOS Méditerranée, sterven met een Rettungsschiff Flüchtlinge in Seenot rettet. Een uitstekend gesprek tussen Papst en Macron voor een lang gesprek. Een van de aanbevelingen is dat het een migratiekwestie is.

Het al lang bestaande Papst-Besuch viel met de jonge Flüchtlingskrise op het Italiaanse eiland Lampedusa en het debat over een nieuw Einwanderungsgesetz in de Frankische zee. Frankrijk „wird keine Flüchtlinge aufnehmen“, meldde minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin kürzlich met een blik op de aankomsten op Lampedusa van migranten uit Afrika. Daar heb je het, dat je geen asiel mag krijgen, dat je gelukkig bent en dat je veilig bent in je eigen land.