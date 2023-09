Papst Franziskus forderte die Menschheit auf, sich angesichts der Klimakatastrophe zu vereinen, „bevor es zu spät ist“.

Die Kommentare des Papstes kommen zu einem Zeitpunkt, an dem Klimamonitore vorhersagen, dass das Jahr 2023 das heißeste Jahr in der Geschichte der Menschheit sein wird.

Der 86-Jährige sprach am Rande der Vereinten Nationen per Videokonferenz bei der diesjährigen Clinton Global Initiative.

Papst Franziskus rief die Menschheit am Montag in einer Ansprache am Rande der Vereinten Nationen dazu auf, sich angesichts der Klimakatastrophe zu vereinen, „bevor es zu spät ist“.

Der Papst erklärte die Flüchtlingskrise auch zu einer der größten Herausforderungen unserer Zeit und warnte davor, dass in der Flut von Konflikten rund um den Globus bereits der „Dritte Weltkrieg“ ausgefochten werde.

„Es ist an der Zeit, gemeinsam daran zu arbeiten, die ökologische Katastrophe zu stoppen, bevor es zu spät ist“, sagte der 86-Jährige während einer Videokonferenz auf der Bühne mit dem ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton zur Eröffnung der diesjährigen Clinton Global Initiative.

Er sagte, er schreibe ein neues päpstliches Dokument als Folge seiner bahnbrechenden „Enzyklika“ aus dem Jahr 2015, die die römisch-katholische Kirche in Bezug auf den Umweltschutz neu positionierte.

Die Kommentare des Papstes kommen zu einem Zeitpunkt, an dem Klimabeobachter vorhersagen, dass das Jahr 2023 das heißeste Jahr in der Geschichte der Menschheit sein wird, wobei dieser Sommer von Hitzewellen, Dürren und Waldbränden geprägt ist.

Papst Franziskus hat die Klimakrise zu einem zentralen Punkt seiner jahrzehntelangen Führung gemacht, obwohl unklar ist, wie sehr sie sich auf politisch konservative Anhänger der Kirche ausgewirkt hat.

In Bezug auf die Migration sagte er, es sei wichtig, sich daran zu erinnern: „Wir reden nicht über Zahlen, sondern über Menschen: Männer, Frauen und Kinder.“

„Wenn wir über Migration sprechen, denken wir an die Augen der Kinder, die wir in Flüchtlingslagern gesehen haben.“

Zu den Konflikten in der Welt sagte der Papst, der Dritte Weltkrieg werde „stückweise ausgetragen“ und fügte hinzu, es sei an der Zeit, „zu Dialog und Diplomatie zurückzukehren“.

„Lasst die Absichten der Eroberung und der militärischen Aggression aufhören“, sagte er.

Er dachte auch über die Arbeit des Kinderkrankenhauses Bambino Gesu in Italien nach, in dem mehr als 2.000 junge Patienten aus der Ukraine behandelt wurden, die ohne ihre Eltern oder Verwandten aus dem Land geflohen waren – und fügte hinzu, dass dies als globales Modell dienen könnte.

Die Staats- und Regierungschefs der Welt werden sich am Mittwoch zu einem Klimagipfel treffen, wobei die G20-Länder unter dem Druck von UN-Generalsekretär Antonio Guterres stehen, ihre Maßnahmen zu beschleunigen, in der Hoffnung, das Pariser Abkommen von 2015 am Leben zu erhalten.