Peking habe von der katholischen Kirche „nichts zu befürchten“, so der Papst

Das hat Papst Franziskus erklärt „Regierungen und säkulare Institutionen haben nichts zu befürchten“ von den Missionen der katholischen Kirche in Asien, in Kommentaren, die offenbar an China gerichtet waren. In seiner Ansprache an die Katholiken in der Mongolei traf der Papst mit einem prominenten Geistlichen aus Hongkong zusammen, der anbot, der Kirche dabei zu helfen, in Peking Fuß zu fassen.

In einer Rede vor Geistlichen und Laien am Samstag in Ulaanbaatar betonte der Papst, dass die Mission der katholischen Kirche keine politische sei.

„Aus diesem Grund haben Regierungen und säkulare Institutionen von der Evangelisierungsarbeit der Kirche nichts zu befürchten, denn sie hat keine politische Agenda voranzutreiben, sondern wird von der stillen Kraft der Gnade Gottes und einer Botschaft der Barmherzigkeit und Wahrheit getragen, die gemeint ist.“ das Wohl aller zu fördern“, sagte er, wobei Reuters anmerkte, dass diese Kommentare wahrscheinlich eher auf China als auf die Mongolei abzielten, wo die Kirche freundschaftliche Beziehungen zur Regierung unterhält.

Während China offiziell ein atheistischer Staat ist, ist der Katholizismus eine der fünf großen Religionen, die von der regierenden Kommunistischen Partei anerkannt werden. Allerdings sind die Beziehungen zwischen Kirche und Staat oft angespannt. Der Religionsunterricht ist stark eingeschränkt, Kirchen müssen Spenden melden und die Regierung überwacht die Ernennung von Geistlichen.









Der Vatikan hat 2018 eine Einigung mit Peking erzielt, die dem Papst das letzte Wort über die Ernennung von Bischöfen einräumt. Der Heilige Stuhl hat den chinesischen Behörden jedoch zweimal vorgeworfen, gegen die Vereinbarung verstoßen zu haben.

Die Reise des Papstes in die Mongolei war der erste derartige Besuch des Oberhaupts der katholischen Kirche in der Geschichte. In der Mongolei leben nur rund 1.450 Katholiken, doch Diplomaten teilten Reuters im Juli mit, dass der mongolische Premierminister Oyun-Erdene Luvsannamsrai als Vermittler zwischen Peking und dem Vatikan fungieren könnte.

Papst Franziskus traf sich auch mit dem Hongkonger Erzbischof Stephen Chow, der Reportern anschließend sagte, dass die Kirche der Stadt eine Stadt sein könnte „Brückenkirche“ mit Festlandchina.

Obwohl der Papst darauf bestand, dass seine Kirche „hat keine politische Agenda voranzutreiben“ Der Papst kommentiert regelmäßig internationale Angelegenheiten und arbeitet Berichten zufolge an einem Friedensplan zur Lösung des Konflikts in der Ukraine.