Papst landet im Südsudan, um Frieden zu fordern, da Kämpfe 27 töten

JUBA, Südsudan (AP) – Papst Franziskus kam am Freitag für die zweite und letzte Etappe seiner afrikanischen Pilgerreise im Südsudan an, um den ins Stocken geratenen Friedensprozess des jungen Landes zu fördern und die internationale Aufmerksamkeit auf die anhaltenden Kämpfe und eine Verschärfung der humanitären Krise zu lenken dort.

Der Präsident des Südsudans, Salva Kiir, begrüßte Francis am internationalen Flughafen in der Hauptstadt Juba, als eine Menge von Tausenden in der Nähe in der Hitze von 96 Grad Fahrenheit (35,5 Grad Celsius) wogte und sang.

Die Flughafenstraße war voll von Christen, Muslimen und traditionellen Tänzern. Einige trugen T-Shirts mit einem Porträt des Papstes.

„Der Papst steht Gott am nächsten“, sagte Poni Jadalla, 45. „Der Papst schenke uns Frieden, damit sich dieses Land entwickeln kann und kein Blutvergießen mehr.“

Francis schließt sich dem Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, und dem Moderator der Church of Scotland, der Rt. Rev. Iain Greenshields im Südsudan für einen neuartigen ökumenischen Vorstoß für den Frieden.

Zusammen repräsentieren die drei die religiöse Führung des überwiegend christlichen Landes, des jüngsten der Welt, das 2011 die Unabhängigkeit vom mehrheitlich muslimischen Sudan erlangte, aber von Bürgerkrieg und Konflikten heimgesucht wurde. Die christlichen Führer beabsichtigen, einen gemeinsamen Aufruf an die politischen Führer des Südsudans zu richten, ihre Differenzen beiseite zu legen und für das Wohl ihres Volkes zu arbeiten.

Anhaltende Kämpfe, darunter Angriffe in dieser Woche im Süden, bei denen 27 Menschen ums Leben kamen, haben etwa 2 Millionen Menschen vertrieben und die Umsetzung eines Friedensabkommens von 2018 behindert, aber die Einwohner sagten, die Ankunft von Franziskus beim allerersten Papstbesuch im Südsudan habe ihnen Hoffnung gegeben .

„Der Papst wird uns Frieden bringen“, sagte Monica Lado, eine 40-jährige aus Juba, am Vorabend der Ankunft der drei Führer.

Eine Gruppe von etwa 80 Katholiken aus der Innenstadt von Rumbek ging neun Tage lang zu Fuß, legte geschätzte 300 Kilometer zurück und kam am Donnerstag unter Jubelrufen in Juba an. Die Pilger waren wund, müde und hatten Blasen, sagten aber, sie hofften, am Sonntag an der großen Messe von Franziskus teilnehmen zu können und den Segen für ihre Häuser und Familien zurückzubringen.

„Wenn der Papst kommt, glaube ich, dass das, was uns umgebracht hat, aufhören wird“, sagte eine lächelnde Victoria Yar, 58, als sie sich nach der langen Reise auf einen Plastikstuhl setzte, um sich auszuruhen.

Eine andere Pilgerin auf der Wanderung, Mary Yom, eine Mutter von acht Kindern, verlor zwei Kinder durch Gewalt. „Unser Land wird durch den Konflikt zerstört und wir hoffen, dass der Papst mit Frieden kommt und niemand wieder getötet wird“, sagte sie.

Francis und Welby kündigten erstmals Pläne an, den Südsudan im Jahr 2017 zu besuchen, aber Sicherheitsbedenken verhinderten wiederholt die Reise. In dem Bemühen, den Prozess voranzutreiben, leitete Franziskus 2019 ein gemeinsames Gebet im Vatikan und ging berühmterweise auf Hände und Knie und küsste die Füße der rivalisierenden Führer des Südsudan, um sie zu bitten, Frieden zu schließen.

Aber die Kämpfe gehen weiter, ein Beweis für die Gewalt, die in den Gemeinden in einem der ärmsten Länder der Welt manchmal von Waffen und ethnischen Spannungen überschwemmt wird. Mindestens 27 Menschen wurden diese Woche in Kajo-keji im Bundesstaat Central Equatoria bei der jüngsten kommunalen Gewalt zwischen Viehhirten und anderen Bewohnern getötet. Phanuel Dumo, der Bezirkskommissar von Kajo-keji, bezeichnete den Angriff als „barbarisch“ und mahnte zur Ruhe.

Insgesamt meldete das Internationale Komitee vom Roten Kreuz diese Woche einen Zustrom verwundeter Patienten in den letzten Monaten aufgrund erneuter Zusammenstöße im ganzen Land. „Wir sehen schreckliche Verletzungen, und oft ist der Lufttransport von Patienten aus abgelegenen Gebieten die einzige Möglichkeit, ihr Leben zu retten“, sagte Pierre Dorbes, Delegationsleiter des IKRK in Juba.

In Kommentaren auf dem lokalen Eye Radio am Donnerstag schwor der Präsident des Südsudan, dass das Land nie wieder in den Krieg ziehen würde, solange er an der Macht sei.

„Das Kommen des Heiligen Vaters in den Südsudan sind Ihre Gebete, die ihn gebracht haben“, sagte Kiir.

Aber ein Teil des Stillstands bei der Umsetzung des Friedensabkommens sind anhaltende politische Spannungen zwischen Kiir und dem Abgeordneten Riek Machar, der während des Bürgerkriegs des Landes Oppositionskräfte anführte und lange daran interessiert war, selbst die Macht zu übernehmen. Kritiker bemängeln mangelnden politischen Willen für die langsame Umsetzung des Abkommens in einem Land, das auch durch angeblich weit verbreitete offizielle Korruption behindert wird.

In Juba wird allgemein erwartet, dass Francis seinen Aufruf an Männer und alle Parteien im Südsudan wiederholen wird, sich zu verpflichten, Fortschritte bei dem Abkommen zu erzielen und korrupten Praktiken ein Ende zu setzen. Verzögerungen erzwangen bereits die Verschiebung der ersten Präsidentschaftswahlen des Landes um weitere zwei Jahre.

Darüber hinaus wird Francis voraussichtlich ein Ende der anhaltenden Zusammenstöße und der schrecklichen Notlage der Frauen im Südsudan fordern.

Die UN-Menschenrechtskommission im Südsudan berichtete letztes Jahr, dass „weitverbreitete Vergewaltigungen“ von allen bewaffneten Gruppen im ganzen Land als Waffe eingesetzt würden. Es drückte den Schock über die Befragten aus, die „erstaunlich brutale und anhaltende Gruppenvergewaltigungen beschrieben, die von mehreren Männern an ihnen begangen wurden, oft während ihre Ehemänner, Eltern oder Kinder gezwungen waren, zuzusehen und hilflos einzugreifen“.

Darüber hinaus warnten die Vereinten Nationen im November davor, dass etwa 9,4 Millionen Menschen bei einer Bevölkerung von 12,4 Millionen in diesem Jahr humanitäre Hilfe und Schutz benötigen würden, eine halbe Million mehr als 2022. Sie führten anhaltende Gewalt, Zugangsbeschränkungen für Hilfsgruppen und das Klima an Bedingungen wie Überschwemmungen und Dürre treiben den Bedarf in die Höhe.

Gleichzeitig haben die Vereinten Nationen davor gewarnt, dass die notwendigen Mittel für eine verstärkte Hilfeleistung geschrumpft sind, da die Geber ihre Hilfsbudgets in die Ukraine und andere Krisen umleiten.

Poni Mary, 45, die 2014 während des Bürgerkriegs aus dem Land floh, aber letztes Jahr nach Juba zurückkehrte, sagte, sie hoffe, dass die Südsudanesen den Besuch des Papstes nutzen würden, um einander zu vergeben.

„Wenn Sie immer noch Sünden, Ärger oder Probleme mit jemand anderem in Ihrem Herzen haben, wird es für Sie schwierig sein, Gottes Segen zu erhalten“, sagte sie.

Machol berichtete aus Juba, Südsudan. Cara Anna und Evelyne Musambi in Nairobi trugen dazu bei.

Nicole Winfield und Deng Machol, The Associated Press