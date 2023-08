LISSABON, Portugal (AP) – Papst Franziskus hat den jungen Menschen am Sonntag gesagt, dass die katholische Kirche sie braucht, und sie aufgefordert, ihren Träumen zu folgen, als er den Weltjugendtag in Portugal mit einer großen Messe unter freiem Himmel und einer Ankündigung für die nächste Ausgabe abschloss findet zum ersten Mal seit drei Jahrzehnten wieder in Asien statt.

Die Nachricht, dass Seoul, Südkorea, im Jahr 2027 den Weltjugendtag ausrichten würde, spiegelte die zunehmende Bedeutung des Kontinents für die katholische Kirche wider, da die Kirche dort jung ist und wächst, während sie in traditionell christlichen Ländern Europas verkümmert.

Franziskus machte die Ankündigung am Ende einer Messe vor schätzungsweise 1,5 Millionen Pilgern, von denen viele über Nacht auf dem Feld von Lissabon campierten, damit sie für das große Finale des katholischen Festes vor Ort sein konnten. Nach Angaben des Vatikans schlossen sich ihnen rund 700 Bischöfe und 10.000 Priester an.

Später, vor seiner Abreise, bedankte sich Francis bei einigen der rund 30.000 internationalen Freiwilligen der Veranstaltung. Sie versammelten sich trotz der Nachmittagshitze, die etwa 40 Grad Celsius (104 F) erreichte, an einem Flussufer und veranlassten die Behörden, eine Warnung vor extremen Unwettern auszusprechen. Der Papst schien sich in der Hitze unwohl zu fühlen, als er in einem offenen Papamobil durch die Stätte fuhr, fühlte sich aber entspannt, als er von einer schattigen Bühne aus eine Rede hielt.

Franziskus hielt sich bei der Messe weitgehend an das Drehbuch, übersprang aber erneut einen Großteil seiner vorbereiteten Predigt und setzte die Improvisation fort, die seine fünftägige Reise nach Portugal geprägt hat, um der Lissabonner Ausgabe des Weltjugendtags vorzustehen.

Zu Beginn seiner zehnjährigen Amtszeit als Papst verhielt sich Franziskus häufig abtrünnig und ignorierte seine vorab geplanten Reden, scheinbar von dem Moment an getrieben, direkt mit der Menge in Kontakt zu treten. In den letzten Jahren hat er sich weitgehend an das Drehbuch gehalten, insbesondere wenn er Orte besuchte, an denen Christen eine Minderheit darstellen oder wo sein Publikum seinen informellen Stil möglicherweise nicht zu schätzen weiß.

Doch in Lissabon fühlte er sich wieder auf einem angenehmen Terrain, wo es viele Menschen gab, die seiner Muttersprache Spanisch problemlos folgen konnten und seine gesprächige Art zu kommunizieren zu schätzen schienen. Sie schienen auch die große Beteiligung zu schätzen.

„Ich hätte nie gedacht, dass so viele Menschen kommen würden“, sagte Ana Garcia Prat, eine 23-jährige spanische Pilgerin in Lissabon. „In meinem Kopf hätte ich mir nie eine Messe mit so vielen Menschen aus so vielen verschiedenen Ländern vorgestellt.“

Am Sonntag forderte Franziskus die jungen Menschen auf, ihren Träumen zu folgen und keine Angst vor dem Scheitern zu haben, und griff damit ein Thema auf, das der heilige Johannes Paul II. während seines Vierteljahrhunderts der Weltjugendtage häufig wiederholte.

„Als junge Menschen wollen Sie die Welt verändern, und es ist gut, dass Sie die Welt verändern und sich für Gerechtigkeit und Frieden einsetzen wollen“, sagte Francis. „Die Kirche und die Welt brauchen euch, die Jungen, genauso wie die Erde den Regen braucht.“

„Fürchte dich nicht!“ er sagte.

Franziskus richtete einen besonderen Gruß an Johannes Paul und erinnerte daran, dass er die Veranstaltungen zum Weltjugendtag in den 1980er Jahren ins Leben gerufen hatte, um die nächste Generation von Katholiken zu inspirieren. Es war John Paul, der 1995 in Manila auf den Philippinen eine der größten Versammlungen zum Jugendtag aller Zeiten leitete, das letzte und einzige Mal, dass das Festival in Asien stattfand.

Nachdem Franziskus angekündigt hatte, Seoul werde die Ausgabe 2027 ausrichten, sprangen südkoreanische Jugendliche mit einer riesigen Nationalflagge voller Freude auf die Bühne. Vor einem halben Jahrhundert machten Katholiken etwa 1 Prozent der südkoreanischen Bevölkerung aus; Heute stellen sie 10 Prozent der Bevölkerung von 50 Millionen Menschen dar, und Statistiken des Vatikans zeigen, dass sich jedes Jahr mehr als 100.000 Menschen taufen lassen.

Der Seouler Erzbischof Peter Soon-taek Chung sagte Reportern, er erwarte, dass „hoffentlich“ mehr als die rund 300.000 Pilger, die an der Sydney-Ausgabe 2008 teilnahmen, nach Seoul kommen würden. Er sagte, ein Ziel sei die Wiederbelebung der Jugendpastoral in Südkorea, die seiner Meinung nach während der Pandemie gelitten habe, da weniger junge Katholiken an der Messe teilnahmen.

Bemerkenswert ist, dass Franziskus nicht versprochen hat, in Seoul zu sein – er wird 2027 90 Jahre alt sein. Aber er wies darauf hin, dass es 2025 einen früheren Anlass für ein Jugendtreffen geben wird, wenn der Vatikan ein Jubiläumsjahr veranstaltet, zu dem voraussichtlich mehr als 30 Millionen Pilger kommen werden Rom.

Jonghchan Chan, ein südkoreanischer Pilger, war bei der Ankündigung vor Ort und äußerte Bedenken hinsichtlich des Wetters – wenn es im August stattfindet, könnte die Hitze ein Problem darstellen. Erst diese Woche gab es Forderungen, ein großes internationales Scouting-Jamboree in Seoul wegen der übermäßigen Hitze abzukürzen.

„Ich bin sehr glücklich, aber auch ein bisschen besorgt, dass wir alle anderen Menschen willkommen heißen müssen“, sagte der 33-Jährige. „Es wird ein bisschen besorgniserregend sein, aber wir werden es schaffen.“

In Lissabon trotzten junge Menschen am Samstag einer sengenden Temperatur von 38 Grad C (100 F), um an der abendlichen Mahnwache teilzunehmen, und sahen sich dann am Sonntagmittag höheren Temperaturen gegenüber.

Sie wachten am Sonntag auf, als die Sonne über dem Fluss Tejo aufging. Viele hatten auf Matten, Feldbetten und dem nackten Boden geschlafen, um für die Franziskus-Messe an Ort und Stelle zu sein. Ab der Morgendämmerung begann ein Priester-DJ, wummernden Reggae und christliche Hymnen aus dem Soundsystem aufzulegen.

Die Botschaft von Franziskus in dieser Woche war eine Botschaft der Inklusivität und bestand darauf, dass „jeder, jeder, jeder“ einen Platz in der Kirche hat. Das steht im Einklang mit seiner Botschaft, dass die Kirche kein Ort starrer Regeln ist, an dem nur Vollkommene Zutritt haben, sondern ein „Feldlazarett“ für verwundete Seelen, in dem alle willkommen sind.

Der Lissaboner Kardinal Manuel Clemente sagte, der Papst wolle, dass die Veranstaltung „offen … für alle“ sei und die Breite des Evangeliums zeige, das niemanden ausschließe und für alle offen sei.

„In der heutigen Welt ist es wirklich wichtig, uns so zu akzeptieren, wie wir sind, unseren Platz als Christen zu kennen und ihn zu bestätigen“, sagte Doriane Kilundu, eine 23-jährige Pilgerin aus der Demokratischen Republik Kongo. „Wir unterstützen die Botschaft des Papstes wirklich und freuen uns, hier zu sein.“

Kilundu sagte, die Erfahrung, zusammen mit 1,5 Millionen anderen gläubigen Menschen die Nacht auf dem Feld zu verbringen, sei für sie und andere kongolesische Pilger eine Premiere gewesen.

„Ich befinde mich in der Gesellschaft junger Mädchen aus meinem Land, die zum ersten Mal mit Menschen aus anderen Orten konfrontiert werden, und zu verstehen, dass wir eine Nation sind und dass es für uns schön ist“, sagte sie.

Nicole Winfield, Barry Hatton und Helena Alves, The Associated Press









































































































