Papst Franziskus forderte in seiner Rede in der französischen Mittelmeerstadt Marseille die europäischen Regierungen dazu auf, Asylsuchende zu retten, die das Meer überqueren, um Konflikten zu entgehen, und Freiwillige, die dies versuchen, nicht zu behindern.

„Menschen, die Gefahr laufen zu ertrinken, wenn sie auf den Wellen zurückgelassen werden, müssen gerettet werden“, sagte er am Freitag bei einem interreligiösen Gebetsgottesdienst an einem Denkmal, das den auf See umgekommenen Menschen gewidmet ist.

Der Papst hob „das Desinteresse hervor, das andere mit Samthandschuhen zum Tode verurteilt“. Franziskus sagte, „es ist eine Pflicht der Menschlichkeit, es ist eine Pflicht der Zivilisation“, Menschen in Schwierigkeiten zu retten, und warnte die Regierungen vor „Fanatismus der Gleichgültigkeit“ und „Lähmung der Angst“.

Die französische Premierministerin Elisabeth Borne begrüßte den Papst am Flughafen in Marseille Bild: Yara Nardi/REUTERS

Er dankte auch NGOs, die auf See in Gefahr geratene Migranten retten, und verurteilte die Bemühungen, ihre Aktivitäten zu verhindern – von denen viele entweder von der Europäischen Union, ihren Mitgliedern oder Partnerregierungen, mit denen sie Geschäfte abschließt, organisiert werden – als „Gesten des Hasses“.

Franziskus besuchte Marseille, um an einem Treffen katholischer Bischöfe und junger Menschen aus dem Mittelmeerraum teilzunehmen. Es ist der erste Besuch eines Papstes in der zweitgrößten Stadt Frankreichs seit 500 Jahren. Am Samstagnachmittag wird Francis im Velodrome-Stadion eine Messe für 100.000 Menschen leiten.

Franziskus hilft Migranten

Papst Franziskus hat die Not der Migranten zu einer Priorität seines zehnjährigen Pontifikats gemacht. Auf seiner ersten Reise als Papst reiste er nach Lampedusa, um ertrunkene Migranten zu ehren und an der Grenze zwischen den USA und Mexiko eine Messe zu feiern. Außerdem brachte er mit seinem Flugzeug zwölf syrische Muslime nach Hause, nachdem er ein Flüchtlingslager auf Lesbos in Griechenland besucht hatte.

Franziskus sagte am Sonntag vor seinem Besuch in Marseille, Migration sei „wesentlich für die Zukunft aller, die nur gedeihen kann, wenn sie auf Brüderlichkeit beruht“. Die Menschenwürde müsse an erster Stelle stehen, sagte der Papst, „für die echten Menschen und insbesondere für die Ärmsten“.

Der Freitagsaufruf des Papstes folgt auf eine Welle von Flüchtlingsbooten, die letzte Woche aus Nordafrika auf der kleinen italienischen Insel Lampedusa ankamen, was in Italien Empörung und in ganz Europa eine hitzige Debatte darüber auslöste, wie man die Verantwortung für den Zustrom teilen könne.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte bei seinem Besuch in Italien Anfang dieser Woche, dass Deutschland Schwierigkeiten habe, mehr Migranten aufzunehmen. Er räumte ein, dass sowohl Italien als auch Deutschland „schwere Lasten“ zu tragen hätten und forderte eine „gerechte Verteilung“ der Migrationslasten innerhalb Europas.

dh/msh (AFP, AP, Reuters)