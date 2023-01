Papst Franziskus erklärt Aussage zur Homosexualität – falsch verstanden?

tz Welt

Von: Christoph Gschossmann

Papst Franziskus. © Domenico Stinellis/AP/dpa/Archivbild

Was denkt Papst Franziskus über Homosexualität? In einem Interview sorgte er mit Aussagen für Aufsehen. Nun erklärte er, missverstanden worden zu sein.

Rom/München – Inwiefern glaubt der Papst, dass Homosexualität eine Sünde ist? Papst Franziskus hat diese Woche mit einer Aussage in diese Richtung für Aufsehen gesorgt. Nun räumte der Papst ein, dass eine entsprechende Antwort in einem Interview missverstanden werden könnte.

Papst Franziskus: „Als ich sagte, es sei eine Sünde, bezog ich mich einfach auf die katholische Moral, die besagt, dass jeder sexuelle Kontakt außerhalb der Ehe eine Sünde ist“, schrieb Franziskus an Pater James Martin. „Aber natürlich muss man die Umstände berücksichtigen, die die Schuld mindern oder ganz beseitigen können.“

Papst: Bestimmte Nuancen gehen bei der Transkription des gesprochenen Wortes verloren

Der Jesuitenpater veröffentlichte den Brief des Papstes am Samstag auf der Website des katholischen LGBTQ-Magazins Outreach, dessen Herausgeber er ist. LGBTQ ist die englische Abkürzung für Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender und Queer. Der Papst erklärte, das Interview sei mündlich und es sei „verständlich“, wenn gewisse Nuancen in der Niederschrift verloren gingen.

Franziskus wollte noch etwas klarstellen: In dem Brief auf Spanisch betonte der Papst wie im Interview, dass Homosexualität für ihn kein Verbrechen sei. „Und ich würde jedem sagen, der Homosexualität kriminalisieren will, dass er Unrecht hat“, schrieb der 86-jährige Argentinier. Im Interview forderte er die katholische Kirche auf, Menschen aus der LGBTQ-Community willkommen zu heißen. „Wir sind alle Kinder Gottes“, sagte er. (cgsc mit dpa)