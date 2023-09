Papst Franziskus kritisierte den „Fanatismus der Gleichgültigkeit“, mit dem Migranten auf der Suche nach einem besseren Leben konfrontiert werden, als er am Freitag im Mittelmeerhafen von Marseille ankam, inmitten eines neuen Zustroms von Möchtegern-Flüchtlingen aus Afrika, der eine Gegenreaktion seitens einiger zunehmend feindlicher Gruppen in Europa ausgelöst hat. Migrantenführer.

Franziskus eröffnete einen kurzen, über Nacht stattfindenden Besuch im französischen Hafen und leitete eine stille Gebetsstunde an einer Gedenkstätte, die den auf See verlorenen Seeleuten und Migranten gewidmet war.

Er war von Marseiller Glaubensführern und Vertretern von Migrantenrettungsorganisationen umgeben, die zunehmend unter Beschuss der populistischen Führer Europas geraten.

Der vor Monaten geplante Besuch fand statt, als das Flüchtlingsdilemma Europas wieder in die Schlagzeilen geriet, als die italienische Insel Lampedusa letzte Woche von fast 7.000 Migranten überschwemmt wurde, die an einem Tag ankamen, mehr als ihre Wohnbevölkerung.

Staats- und Regierungschefs aus Italien und der Europäischen Union versprachen die Rückführung der Migranten.

„Grausamkeit, ein Mangel an Menschlichkeit. Ein schrecklicher Mangel an Menschlichkeit“, sagte Francis über das Lampedusa-Drama, als er nach Marseille flog.

Der erste lateinamerikanische Papst der Geschichte hat das Leid der Migranten zu einer Priorität seines zehnjährigen Pontifikats gemacht. Er reiste auf seiner ersten Reise als Papst nach Lampedusa, um ertrunkene Migranten zu ehren, feierte an der Grenze zwischen den USA und Mexiko eine Messe und brachte sie am spektakulärsten nach Hause 12 syrische Muslime in seinem Flugzeug nach dem Besuch eines Flüchtlingslagers auf Lesbos, Griechenland.

Unter Berufung auf den Auftrag des Evangeliums, Fremde willkommen zu heißen, hat Franziskus die Regierungen ermahnt, verzweifelte Menschen willkommen zu heißen, zu fördern, zu schützen und zu integrieren.

Am Freitag traf er sich mit Marseiller Priestern in der Basilika Notre Dame de la Garde und leitete anschließend ein interreligiöses Gebet an der nahegelegenen Gedenkstätte, die auf einem Felsvorsprung mit Blick auf Marseille und das Mittelmeer steht.

Francis sagte, viel zu viele Menschen, die vor Krieg, Armut, Elend und Klimakatastrophen fliehen, hätten es nie an Land geschafft. „Und so ist dieses wunderschöne Meer zu einem riesigen Friedhof geworden, auf dem vielen Brüdern und Schwestern sogar das Recht auf ein Grab vorenthalten wird.“

Zusätzlich zu seinen vorbereiteten Bemerkungen bedankte er sich besonders bei den humanitären Gruppen, die Migranten retten, und verurteilte die Bemühungen, ihre Rettungen zu blockieren, als „Gesten des Hasses“ – ein offensichtlicher Hinweis auf die häufige Beschlagnahmung von Rettungsbooten durch Italien wegen technischer Verstöße.

Franziskus ist in Marseille, um der Abschlusssitzung einer Versammlung katholischer Bischöfe aus dem Mittelmeerraum vorzustehen. Doch sein zweitägiger Besuch in Marseille zielt darauf ab, eine Botschaft zu senden, die weit über die katholischen Gläubigen hinaus nach Europa, Nordafrika und darüber hinaus reicht.

Migranten sind keine Verhandlungspartner

Sein Besuch erfolgt zehn Jahre nach seiner Pilgerreise zur Eröffnung des Papsttums nach Lampedusa, das für Migrantenschmuggler das bevorzugte Ziel ist, weil es näher an Afrika als am italienischen Festland liegt. Während dieses Besuchs feierte Franziskus die Messe auf einem Altar aus Schiffswrackholz, warf Blumen ins Meer als Gedenken an ertrunkene Migranten und prangerte die „Globalisierung der Gleichgültigkeit“ an, die die Welt verzweifelten Migranten entgegenbringt.

Er veröffentlichte am Freitag eine nachdrücklichere Variation zu diesem Thema und kritisierte den „Fanatismus der Gleichgültigkeit“, der Migranten begrüßt, eine Anerkennung dafür, dass Europa in den letzten zehn Jahren seine Linie in der Migration verschärft hat, wobei einige Länder den Schwerpunkt auf Grenzzäune, Rückführungen und die Möglichkeit einer Migration legten Seeblockade, um Migranten fernzuhalten.

Ein Modellboot, das von der Decke der Basilika Notre Dame de la Garde hängt, ist zu sehen, als Papst Franziskus am Freitag in Marseille seine Rede vor dem Diözesanklerus hält. (Daniel Cole/The Associated Press)

Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration starben im selben Jahrzehnt schätzungsweise 28.000 Migranten im Mittelmeer, als sie versuchten, Europa zu erreichen, während andere in libyschen Haftanstalten, in denen Misshandlungen an der Tagesordnung sind, schrecklichen Bedingungen ausgesetzt waren.

„Wir können uns nicht damit abfinden, dass Menschen als Verhandlungsobjekte behandelt, eingesperrt und auf grausame Weise gefoltert werden“, sagte Franziskus in klarer Anspielung auf die libyschen Lager.

„Wir können das Drama der Schiffbrüche, die durch den grausamen Handel und den Fanatismus der Gleichgültigkeit verursacht werden, nicht länger zusehen.“

Er bestand darauf, dass Menschen gerettet werden müssten, die Gefahr laufen zu ertrinken, „wenn man sie den Wellen überlässt“.

„Es ist eine Pflicht der Menschheit; es ist eine Pflicht der Zivilisation!“ er sagte. Er sprach vor einem Denkmal, das aus dem Kreuz der Camargue besteht, einem Symbol bestehend aus einem christlichen Kreuz, einem Anker und einem Herzen, das Glaube, Hoffnung und Nächstenliebe verkörpert.

Italiens Premierminister fordert eine Blockade, um Grenzübergänge zu verhindern

Nach den Neuankömmlingen in Lampedusa letzte Woche erneuerte die italienische Premierministerin Giorgia Meloni die Forderung nach einer Seeblockade und kündigte neue Zentren an, in denen diejenigen festgehalten werden sollen, die keinen Anspruch auf Asyl haben, bis sie nach Hause geschickt werden können.

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, unterstützte Melonis Forderung nach verstärkten Marinemissionen, um Ausreisen aus Tunesien zu verhindern, und bestand darauf, dass die EU entscheiden würde, wer in die Union einreisen darf, und nicht Menschenhändler.

Frankreich verstärkte seinerseits die Patrouillen an der Südgrenze zu Italien, die nur wenige Autostunden von Marseille entfernt liegt, und verstärkte die Drohnenüberwachung der Alpen, um Neuankömmlinge am Überqueren zu hindern.

Da im nächsten Jahr Wahlen zum Europäischen Parlament anstehen und Frankreichs Rechtsextreme die Politik der zentristischen Regierung in Frage stellen, blieben französische Regierungsvertreter standhaft.

„Frankreich wird keine Migranten aus Lampedusa aufnehmen“, sagte Innenminister Gerald Darmanin diese Woche im französischen Fernsehsender TF1.

„Durch die Aufnahme weiterer Menschen können wir einen Zustrom nicht eindämmen, der offensichtlich unsere Fähigkeit beeinträchtigt, sie in die französische Gesellschaft zu integrieren“, sagte er.

Der Erzbischof von Marseille, Kardinal Jean-Marc Aveline, der in Algerien geboren wurde und als Kind nach Frankreich zog, sagte, solche „aggressiven“ Maßnahmen seien keine Lösung.

Aber er sagte, auch „naive“ und friedensstiftende Reden über ein glückliches Zusammenleben aller Menschen seien nicht hilfreich.

Bei der Gedenkfeier am Freitag wies Aveline darauf hin, dass der Tod auf See ein Risiko sei, das Seeleute als Teil ihrer Arbeit eingehen, dass Migranten, die vor Krieg und Elend fliehen, jedoch nicht dazu gezwungen werden sollten, sich solchen Risiken auszusetzen.

Am 17. September besuchten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ein Aufnahmezentrum für Migranten auf der sizilianischen Insel Lampedusa. (Yara Nardi/Reuters)

Er sagte, es sei „kriminell“, dass Menschenhändler verzweifelte Migranten ausnutzen. „Und wenn politische Institutionen Nichtregierungsorganisationen und auch Handelsschiffen, die diese Gewässer durchqueren, verbieten, Schiffbrüchige zu retten, ist das ein noch schwerwiegenderes Verbrechen und ein Verstoß gegen das elementarste internationale Seerecht“, sagte Aveline.

Es handelte sich offenbar um eine Anspielung auf die von Melonis rechter Regierung eingeführten Vorschriften, die humanitäre Rettungsschiffe dazu verpflichten, nach jeder Rettung in den Hafen zurückzukehren, was sie oft tagelang von aktiven Rettungseinsätzen abhält.

Im Vorfeld von Franziskus‘ Besuch riefen die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften und die Seenotrettungsorganisation SOS Mediterranee, die ein Schiff zur Unterstützung von Migranten betreibt, dringend dazu auf, die Rettungsaktionen fortzusetzen.

„Die unvorstellbare Zahl der Todesopfer im Mittelmeer in diesem Jahr hätte verhindert werden können, wenn der politische Wille da gewesen wäre“, sagten die Gruppen.