VATIKANSTADT (AP) – Papst Franziskus hat am Samstag einen Bischof, der ein vertrauenswürdiger theologischer Berater aus seiner argentinischen Heimat ist, für eine der mächtigsten Positionen im Vatikan gewählt – den Leiter des Überwachungsbüros, das die Orthodoxie der Lehre gewährleistet.

Monsignore Victor Manuel Fernández, derzeit Erzbischof von La Plata, Argentinien, wird zum Leiter des Dikasteriums bzw. der Abteilung für Glaubenslehre ernannt.

Der neue Lehrpräfekt oder Häuptling trägt den Spitznamen „Theologe des Papstes“, da allgemein angenommen wird, dass er bei der Erstellung einiger der wichtigsten Dokumente von Franziskus mitgewirkt hat.

Das Amt setzt die Orthodoxie der kirchlichen Lehre durch und diszipliniert Theologen, die in ihren Vorträgen oder Veröffentlichungen angeblich von der katholischen Lehre abgewichen sind. Aber das Amt hat in den letzten Jahrzehnten für die einfachen Gläubigen erheblich an Bedeutung gewonnen, da sich der Makel der pädophilen Priester auf der ganzen Welt verbreitet hat. Zu den Aufgaben der Abteilung gehört die Auswertung und Bearbeitung von Vorwürfen wegen sexuellen Missbrauchs gegen Geistliche.

Es wird allgemein angenommen, dass Fernández einer der Hauptautoren einiger der folgenreichsten Dokumente von Franziskus war, insbesondere „Gott ist Liebe“, einer Ermahnung aus dem Jahr 2016, die geschiedenen Katholiken, die in standesamtlichen Zeremonien wieder heiraten, die Möglichkeit eröffnete, die Kommunion zu empfangen. Die katholische Lehre besagt, dass die Ehe ein Sakrament ist und dass wiederverheiratete Katholiken als Voraussetzung für den Empfang der Kommunion als Bruder und Schwester zusammenleben und auf Sex verzichten müssen.

Diese Aussicht – die von geschiedenen und wiederverheirateten Katholiken, die sich darüber beschweren, von der Eucharistie abgeschnitten zu sein, seit langem angestrebt wird – würde die konservative Hierarchie und die einfachen Gläubigen verärgern, wenn sie eines Tages in der Lehre kodifiziert würde.

Der neue Chef ersetzt den scheidenden Kardinal Luis Ladaria, einen Jesuiten wie Franziskus, der 2017 das Amt übernahm, nachdem der Papst den konservativen deutschen Kardinal Gerhard Müller nach einer einzigen Amtszeit als doktrinärer Wachhund abrupt abgesetzt hatte. Müller war von Papst Benedikt XVI., einem Liebling der Kirchenkonservativen, auf diesen Posten berufen worden.

Der 60-jährige Fernández werde sein Amt Mitte September antreten, heißt es in der Ankündigung seiner Ernennung durch den Vatikan.

Er ist ein produktiver Autor und Bibelexperte, der seit langem Franziskus unterstützt, der vor seiner Amtsübernahme im Jahr 2013 Kardinal Jorge Mario Bergoglio, Erzbischof von Buenos Aires, war. Fernández hat deutlich gemacht, dass Bergoglio als Erzbischof von Buenos Aires seine Ernennung zum Rektor der Katholischen Universität von Argentinien unterstützte, nachdem Kritiker Bedenken hinsichtlich einiger seiner Lehrpositionen geäußert hatten.

Die Wurzeln des doktrinären Überwachungsbüros reichen bis ins 16. Jahrhundert zurück und gingen auf eine Kommission zurück, die zur Bekämpfung von Häresie und Schisma eingerichtet wurde. Ursprünglich als Heilige Römische und Universelle Inquisition bekannt, untersuchte die Einrichtung auch Fragen des Glaubens und der Moral.

In einem Brief an seinen neuen Kandidaten, der am Samstag vom Vatikan veröffentlicht wurde, schrieb Franziskus, dass das Amt in seiner aktuellen Fassung den „zentralen Zweck“ habe, die kirchliche Lehre zu schützen, die aus dem Glauben entspringt, um „unsere Hoffnung zu begründen, aber nicht als Feinde, die darauf hinweisen und verurteilen.“

Frances D’Emilio und Nicole Winfield, The Associated Press







