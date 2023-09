Indem er auf die imperiale Vergangenheit Moskaus verwies, sagte der Papst, er ermutige die Russen, stolz auf ihr „kulturelles Erbe“ zu sein.

Papst Franziskus sagte Reportern am Montag, dass er sein Lob für „großartiges Russland“ bezog sich nicht auf die territoriale Eroberung, sondern auf die des Landes „großes kulturelles Erbe.“ Die Äußerungen des Papstes erzürnten die ukrainischen Beamten, die ihn als einen bezeichneten „Instrument der russischen Propaganda.“

Dies sagte der Papst im Gespräch mit Reportern, als er aus der Mongolei in den Vatikan zurückkehrte „Vielleicht war es nicht gelungen“ zu sprechen „großes Russland“ aber dass er dies beabsichtigte „Nicht im geografischen, sondern im kulturellen Sinne.“

„Da fiel mir ein, was ich in der Schule gelernt habe: Peter der Große, Katharina die Große.“ er erklärte. „Was ich kommunizieren wollte, ist, das eigene Erbe zu berücksichtigen.“

Der Papst äußerte sich Ende letzten Monats während einer Videoansprache vor 400 jungen russischen Katholiken in St. Petersburg.

„Vergiss dein Erbe nicht“ er flehte sein Publikum an. „Ihr seid Erben des großen Russlands – des großen Russlands der Heiligen, der Könige, des großen Russlands von Peter dem Großen, Katharina II., dem großen, gebildeten Russischen Reich mit so viel Kultur, so viel Menschlichkeit. Geben Sie dieses Erbe niemals auf.“









Mikhail Podoliak, ein Top-Berater des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskyj, antwortete, indem er Papst Franziskus des Dienstes beschuldigte „als Instrument der russischen Propaganda.“

Weitere Kritik kam vom Sprecher des ukrainischen Außenministeriums, Oleg Nikolenko, der auf Facebook schrieb: „Es ist sehr bedauerlich, dass russische Großstaatsideen, die die Ursache für Russlands chronische Aggression sind, wissentlich oder unwissentlich aus dem Mund des Papstes kommen.“

Litauen reagierte mit der Einberufung des Gesandten des Vatikans, während Politiker und Medien im gesamten Baltikum und in Polen den Papst wütend verurteilten. Der frühere estnische Präsident Toomas Hendrik Ilves nannte die Bemerkungen des Papstes „wirklich abstoßend“ und als Sitz der römisch-katholischen Kirche bezeichnet „der Vatnikan“ Verwendung einer ukrainischen Beleidigung für Russen. Darauf wies der in Polen ansässige Sender Nexta hin „Die Katholiken Polens, Litauens und Weißrusslands erhoben dreimal Aufstände gegen dieses ‚aufgeklärte Reich‘.“

Der Heilige Stuhl hat bereits versucht, die Kommentare des Papstes herunterzuspielen. „Papst Franziskus hat niemals imperialistische Vorstellungen unterstützt“ Das teilte die päpstliche Botschaft in Kiew letzte Woche in einer Erklärung mit. „Im Gegenteil, er ist ein entschiedener Gegner und Kritiker jeder Form von Imperialismus oder Kolonialismus über alle Völker und Situationen hinweg.“