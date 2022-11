Pandemiepolitik: Für Ausnahmefälle (nd-aktuell.de)

Triage stoppen? Ein neues Gesetz soll das Vorgehen bei Ressourcenknappheit regeln. Foto: dpa/Jan Woitas

„Heute verabschieden wir ein Gesetz, von dem wir hoffen, dass es nie angewendet werden muss“ – so lautete der Tenor der Reden der Ampelkoalition bei der Abschlussdebatte über ein Triage-Gesetz. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach dankte dem medizinischen Personal, dass eine solche Auswahl in der Corona-Pandemie in Deutschland mangels Ressourcen wie Intensivbetten oder Beatmungsgeräten nicht notwendig gewesen sei. Für die Zukunft ist jedoch mit weiteren Pandemien und Infektionskrankheiten zu rechnen. Das nun verabschiedete Gesetz sieht vor, dass im Falle eines Versorgungsengpasses nur anhand der „aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit“ des Patienten entschieden werden kann, wer die knappen Mittel bekommt. Andere Kriterien wie Alter oder Behinderung dürfen bei der Zuteilung keine Rolle spielen.

Menschen mit Behinderungen hatten bereits 2020 Verfassungsbeschwerde eingereicht, weil sie befürchteten, dass Menschen mit Behinderungen bei der Zuteilung lebenswichtiger Ressourcen benachteiligt werden könnten. Grund dafür war eine Empfehlung der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI). Dieser hatte auch Kriterien wie Gebrechlichkeit für die Zuteilung bei einer Triage vorgeschlagen, die Menschen mit Behinderungen benachteiligt hätte. Das Gericht entschied im vergangenen Jahr, dass der Staat die Pflicht habe, die Menschen vor einer solchen Diskriminierung zu schützen. In der Bundestagsdebatte begrüßte Lauterbach den Behindertenbeauftragten der Bundesregierung, Jürgen Dusel, und dankte ihm für seine Mitarbeit. Allerdings kamen die Betroffenen nicht zu Wort und die behindertenpolitische Sprecherin kam aus keiner der Fraktionen zu Wort. Nur Sören Pellmann von der Linkspartei ging direkt auf die Proteste von Menschen mit Behinderung ein, die wenige Stunden zuvor vor dem Bundestag stattgefunden hatten.

Mit einer Schweigeminute unter dem Motto „Jedes Leben ist gleich viel wert“ machten Menschen mit und ohne Behinderung auf ihre Kritik am Gesetzesentwurf aufmerksam. Auch das Kriterium der kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit kann für Menschen mit Behinderungen unbeabsichtigt zu unbewussten Nachteilen bei Allokationsentscheidungen führen. Dies entspricht nicht den Menschenrechten. Konstantin Grosch, einer der Beschwerdeführer vor dem Bundesverfassungsgericht, warf dem Gesetzgeber vor, ein „Survival of the fittest“ zu fördern. Das Deutsche Institut für Menschenrechte stellte fest, dass die Menschenwürde es verbietet, menschliches Leben zu bewerten, zu bewerten oder zu legitimieren. Die Behindertenbewegung fordert, das Gesundheitssystem so zu gestalten, dass es nicht zu lebensbedrohlichen Ressourcenengpässen kommt.

Die Aktivisten kritisieren, nicht ausreichend in den Gesetzgebungsprozess eingebunden worden zu sein und fordern, das Kriterium der „kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit“ durch das Zufallsprinzip zu ersetzen. Nur ein solches Kriterium, das nicht an die betroffene Person gebunden ist, kann auch eine unbewusste Diskriminierung verhindern. Das ist aber nicht mit dem Ziel vereinbar, möglichst viele Menschenleben zu retten.

Lauterbach verteidigte seinen Gesetzentwurf und versprach wiederholt, gegen drohende Versorgungsengpässe durch eine Reform der Krankenhausstruktur vorzugehen. Es ist immer unethisch, Menschen mit Behinderungen zu diskriminieren, die Verfahren müssen strengen medizinischen Kriterien folgen. Der Gesundheitsausschuss hatte mehrere Änderungen an dem Gesetzentwurf vorgeschlagen, darunter eine obligatorische Dokumentation und eine Bewertung des neuen Gesetzes. Ungewöhnlicherweise stimmten einige Abgeordnete aus den Reihen der Koalition gegen den Gesetzentwurf und weigerten sich, sich der Parteidisziplin zu unterwerfen. Daher fand eine namentliche Abstimmung statt, bei der zwei Abgeordnete der FDP und fünf Abgeordnete der Grünen dagegen stimmten, darunter Corinna Rüffer, behindertenpolitische Sprecherin der Grünen.

Die Marburger Ärztekammer hingegen spricht sich dafür aus, die Ex-post-Triage wieder aus dem Gesetz zu streichen, da die „Rettung vieler Menschenleben Vorrang haben muss“. Ex-post-Triage bedeutet, dass Personen, die bereits an lebenserhaltenden Geräten angeschlossen sind, getrennt werden können, wenn ein Patient eintrifft, der wahrscheinlich dringender Hilfe benötigt und bessere Überlebenschancen hat. Diese Regelung aus dem ersten Gesetzentwurf wurde scharf kritisiert, da sie faktisch bedeutet, dass die Behandlung eines Patienten zugunsten eines anderen eingestellt wird. Auch das DIVI kritisierte das nun verabschiedete Gesetz: Das Verbot der Ex-post-Triage verhindere, dass derjenige behandelt werde, der aus medizinischer Sicht durch die Intensivmedizin die besten Überlebenschancen habe. Kirsten Kappert-Gonther von den Grünen betonte, dass ein Wechsel des Therapieplans, etwa zur Palliativmedizin, weiterhin problemlos möglich sei.