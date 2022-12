Pan Am Flight 103: Die Geschichte des tödlichsten Terroranschlags in Großbritannien

CNN

—



Die Bombardierung von Pan Am Flight 103 mag vor mehr als 30 Jahren stattgefunden haben, aber das Erscheinen des mutmaßlichen Bombenbauers Abu Agila Mohammad Mas’ud Kheir Al-Marimi vor einem US-Gericht am Montag hat eine neue Welle des Interesses an dem Angriff ausgelöst.

Hier ist, was Sie über den tödlichsten Terroranschlag wissen müssen, der im Vereinigten Königreich stattgefunden hat.

Am 21. Dezember 1988 explodierte Pan Am Flug 103 31.000 Fuß über Lockerbie, Schottland, 38 Minuten nach dem Start in London.

259 Menschen an Bord der nach New York fliegenden Boeing 747 wurden getötet, zusammen mit 11 Menschen am Boden.

Zeugen in Lockerbie und Umgebung berichteten, dass Teile des Flugzeugs „vom Himmel gefallen sind, von denen einige in Flammen zu stehen schienen“, so eine eidesstattliche Erklärung eines Spezialagenten des Federal Bureau of Investigation (FBI) aus dem Jahr 2020, die von den USA geteilt wurde Justizministerium.

„Als Teile des Flugzeugs auf dem Boden aufschlugen, explodierten einige. Ein solcher Vorfall verursachte eine Explosion, die von Zeugen mit einer „Pilzwolke“ verglichen wurde, und hinterließ einen etwa 40 Fuß tiefen Krater, wo kurz zuvor Wohnhäuser in der Stadt Lockerbie gestanden hatten“, sagte der Agent in der eidesstattlichen Erklärung.

Danach fanden US-amerikanische und britische Ermittler Fragmente einer Leiterplatte und eines Timers und entschieden, dass eine Bombe und kein mechanischer Fehler die Explosion verursacht hatte.

Über einen Zeitraum von drei Jahren haben Ermittler aus den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Deutschland und anderen Ländern mehr als 15.000 Menschen in mehr als 30 Ländern befragt und Tausende von Beweisstücken gesammelt.

Die Behörden beschuldigten die libyschen Staatsangehörigen Abdelbeset Ali Mohmed al Megrahi und Al Amin Khalifah Fhimah, die Bombe hergestellt zu haben, von der sie sagten, dass sie aus Semtex-Plastiksprengstoff hergestellt, in einem Toshiba-Kassettenrecorder versteckt, in einem Samsonite-Koffer versteckt und in ein Flugzeug von Air Malta gesteckt worden sei von Malta nach Frankfurt, Deutschland.

Es wird angenommen, dass das unbegleitete Gepäckstück zu einem Pan-Am-Flug nach London und dann zu Flug 103 transferiert wurde.

Die CIA und das FBI sagten, die Verdächtigen, die von Libyan Arab Airlines in Malta beschäftigt seien, seien auch libysche Geheimdienstagenten gewesen.

Der damalige libysche Führer Muammar Ghadafi bestritt jegliche Schuld an dem Angriff.

Nachdem Libyen jedoch von den Vereinten Nationen sanktioniert worden war, weil es sich zunächst geweigert hatte, die Verdächtigen zur Verhandlung vor Gericht zu stellen, wurde vereinbart, dass das Paar an einem neutralen Ort in den Niederlanden strafrechtlich verfolgt wird.

2002 wurden die Verdächtigen der UNO übergeben.

Im folgenden Jahr erklärte sich Libyen bereit, den Familien der Getöteten Entschädigungen in Höhe von 2,7 Milliarden US-Dollar zu zahlen – was den Weg für die Aufhebung der UN-Sanktionen gegen das Land ebnete.

Der Prozess gegen Megrahi und Fhimah begann am 3. Mai 2000 und endete am 31. Januar 2001. Megrahi wurde schließlich für schuldig befunden und zu mindestens 27 Jahren Gefängnis verurteilt. Fhimah wurde für nicht schuldig befunden.

Im Oktober 2008 wurde bekannt, dass Megrahi an Krebs im Endstadium litt, und im August 2009 wurde er aus mitfühlenden Gründen aus einem schottischen Gefängnis entlassen.

Nach ihrer Freilassung kehrte Megrahi nach Libyen zurück und wurde jubelnd empfangen. Er starb am 20. Mai 2012.

Im Oktober 2015 gaben schottische Beamte bekannt, dass zwei weitere Libyer als Verdächtige des Bombenanschlags identifiziert wurden.

Fünf Jahre später, am 21. Dezember 2020, kündigte US-Justizminister William Barr Strafanzeige gegen den ehemaligen libyschen Geheimdienstoffizier Abu Agila Mohammad Mas’ud Kheir Al-Marimi im Zusammenhang mit dem Lockerbie-Angriff an.

Der offensichtliche Bruch in dem Fall kam, nachdem Mas’ud von libyschen Behörden in einem anderen Fall festgenommen worden war. Ein libyscher Verhörbericht aus dem Jahr 2012, in dem behauptet wurde, er habe zugegeben, die Lockerbie-Bombe hergestellt zu haben, war bei den US-Behörden angekommen, und 2020 reiste das FBI nach Tunesien, um den ehemaligen libyschen Beamten zu interviewen, der Mas’uds Aussage aufgenommen hatte.

Mas’ud wurde in einer Strafanzeige angeklagt, angeblich den Koffer mit dem präparierten Sprengstoff bereitgestellt zu haben, der später in das Flugzeug gelegt wurde. Er befand sich damals in Libyen in Haft.

Am Sonntag teilte das US-Justizministerium mit, Mas’ud befinde sich in US-Gewahrsam.