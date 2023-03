DAMASCUS, Syrië (AP) – Een commandant van de Palestijnse militante groepering Islamic Jihad die in Syrië is gedood tijdens wat de groep omschreef als een moord door Israëlische agenten, is maandag begraven in een Palestijns vluchtelingenkamp in de Syrische hoofdstad Damascus.

Zijn vrouw zei tijdens de begrafenis dat de moordenaars van de 31-jarige Ali Ramzi al-Aswad geluiddempers gebruikten. Ze zei dat hij zondagochtend hun appartement op de tweede verdieping in een buitenwijk van Damascus had verlaten, zoals hij regelmatig deed, en binnen minder dan een minuut hoorde ze een knetterend geluid van buiten komen.

‘Ze zaten op hem te wachten. Hij werd gedood met een wapen uitgerust met geluiddemper’, vertelde de vrouw van al-Aswad, die zichzelf identificeerde als Um Abdul-Rahman, aan The Associated Press.

Al-Aswad werd begraven op de Martelarenbegraafplaats in het Palestijnse vluchtelingenkamp Yarmouk aan de zuidelijke rand van Damascus.

De vrouw zei dat ze de trap controleerde nadat ze het gekraak had gehoord, maar niets zag. Na 45 minuten kreeg ze een telefoontje van mensen die naar hem vroegen en toen ze uit het raam keek, zag ze het lichaam van haar man in hun achtertuin liggen.

“Hij zag eruit alsof hij sliep,” zei ze. De 29-jarige vrouw zei dat het stel twee dochters en een zoon heeft.

Er was geen verklaring van Israël over de moord op al-Aswad.

De Islamitische Jihad zei in een verklaring dat de familie zich in 1948 in Syrië had gevestigd nadat Israël was opgericht. De groep zei dat al-Aswad als jonge man bij de organisatie kwam.

In 2019 vuurden Israëlische gevechtsvliegtuigen raketten af ​​op het huis in Damascus van Akram Ajouri, een lid van de leiding van de Islamitische Jihad die in ballingschap leeft. Ajouri raakte niet gewond, maar zijn zoon zou bij de aanval zijn omgekomen.

Vorige maand werden een luchtaanval op woonwijken in Damascus, waarbij volgens Syrische functionarissen minstens vijf mensen om het leven kwamen, toegeschreven aan Israël. Het Israëlische leger weigerde commentaar te geven op de vraag of ze de aanval hadden uitgevoerd.

De militante groep had Israël in een verklaring gewaarschuwd dat er “onverwijld een beslissende reactie zou komen op elke moordaanslag op de leiders van het verzet”.

Israël heeft de afgelopen jaren honderden aanvallen uitgevoerd op doelen in door de regering gecontroleerde delen van Syrië, waaronder aanvallen op de luchthavens van Damascus en Aleppo, maar het erkent of bespreekt de operaties zelden.

Israël heeft echter erkend dat het zich richt op bases van aan Iran gelieerde militante groeperingen, zoals Hezbollah in Libanon, dat duizenden strijders heeft gestuurd om de strijdkrachten van president Assad te ondersteunen.

Albert Aji, The Associated Press

