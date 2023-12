Palestijns-Amerikaanse student neergeschoten in Vermont, verlamd vanaf de borst

Hisham Awartani, een van de drie Palestijnse studenten die afgelopen weekend in Burlington, Vermont werden neergeschoten, is vanaf de borst verlamd.

Donderdag vertelde de moeder van Awartani, Elizabeth Price, aan NBC News dat haar zoon vanaf zijn middenlichaam verlamd was en mogelijk niet meer kan lopen.

„Hij heeft wat ze een onvolledige dwarslaesie noemen, wat betekent dat hij de gebieden die momenteel verlamd zijn wel kan voelen, maar niet kan bewegen,“ zei Price. “Hij gaat later deze week naar een intensieve revalidatie en we hopen dat dat zal helpen met zijn prognose.”

In een GoFundMe die zaterdag werd opgezet om geld in te zamelen voor de medische kosten van Awartani, onthulden zijn familie en vrienden dat “een van de kogels die hem troffen in zijn ruggengraat zit en hem vanaf zijn borst verlamd heeft gemaakt.”

“De familie zet zich in voor zijn herstel en blijft hoopvol, ondanks de ernstige prognose”, zei de familie van Awartani in een verklaring op de inzamelingspagina, waarvan NBC News heeft bevestigd dat deze authentiek is.

Awartani’s familie en vrienden omschrijven hem als „een vriendelijke, zachtaardige, briljante jongeman met een enorm potentieel.“ Hij is een Palestijns-Ierse Amerikaan die opgroeide op de Westelijke Jordaanoever, spreekt zeven talen en is onderwijsassistent aan de Brown University, waar hij wiskunde en archeologie studeert.

Awartani is toegewijd aan zijn studie en is volgens zijn familie en vrienden vastbesloten om op tijd aan het volgende semester te beginnen.

NBC News heeft contact opgenomen met de familie van Awartani voor commentaar.

Van links naar rechts: Tahseen Ali Ahmad, Kinnan Abdalhamid en Hisham Awartani. Rijke prijs / AP

Awartani liep op 25 november in de buurt van het huis van zijn grootmoeder met Kinnan Abdalhamid en Tahseen Ali Ahmad, allemaal 20 jaar oud, toen een verdachte zonder provocatie een pistool op hen trok en hen neerschoot.

De studenten spraken Arabisch toen ze werden aangevallen, en twee van hen droegen Palestijnse keffiyehs, sjaals die een symbool zijn geworden van Palestijnse solidariteit.

Awartani en Abdalhamid zijn Amerikaanse staatsburgers en Ali Ahmad is een legale Amerikaanse ingezetene.

Awartani, een student aan de Brown University, werd in de ruggengraat geschoten. Volgens gerechtelijke documenten werd Ali Ahmad in de borst geschoten en Abdalhamid in de bilspier.

Jason Eaton, 48, werd gearresteerd in verband met de schietpartij. Eaton heeft niet schuldig gepleit aan drie aanklachten van tweedegraads poging tot moord.

De families van de slachtoffers en belangenorganisaties moedigen de politie aan om het neerschieten van hun kinderen te onderzoeken als een haatmisdaad.

“Wij geloven dat een volledig onderzoek waarschijnlijk zal aantonen dat onze zonen het doelwit waren en gewelddadig werden aangevallen, simpelweg omdat ze Palestijns waren”, aldus een gezamenlijke verklaring van de families. “Volledige gerechtigheid en verantwoordelijkheid zijn belangrijk en nodig om ervoor te zorgen dat dit soort brute en gewelddadige aanvallen niet opnieuw plaatsvinden.”

De politie heeft nog geen motief voor de schietpartij bekendgemaakt, maar zegt van wel een lopend onderzoek.