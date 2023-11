Palestijnen melden hun vlucht naar het zuiden

Beiroet. De Gazastrook is altijd een plaats van opsluiting en opsluiting geweest. Nu is de wereld nog verder gekrompen voor de mensen daar. Ongeveer twee miljoen mensen zijn opeengepakt in het zuiden van het gebied, dat slechts elf kilometer breed en veertig kilometer lang is, nadat Israëlische troepen met hun grondoffensief tegen Hamas het noorden van het gebied waren binnengetrokken.

Sinds half oktober volgt persbureau AP vier inwoners van de Gazastrook terwijl zij via spraakberichten, videoclips en incidentele telefoontjes verslag doen van hun strijd om te overleven in hun verwoeste thuisland. Het geluid van explosies of drones dringt herhaaldelijk door in de opnames.

In de weken na de terroristische aanval van de militante islamitische groepering Hamas, waarbij in Israël ongeveer 1.200 mensen om het leven kwamen, reageerden Israëlische troepen met massale bombardementen op de Gazastrook. Volgens Palestijnse informatie zijn er al meer dan 13.000 mensen omgekomen, waarvan ongeveer tweederde vrouwen en kinderen.

Hosein Owda, VN-functionaris

De Owda’s investeerden hun spaargeld en veel tijd in het bouwen van een nieuw appartement. De verhuizing stond gepland op 7 oktober. Hosein Owda werd wakker met het geluid van raketten die vanuit Gaza richting Israël werden afgevuurd. Zijn eerste gedachte was dat de verhuizing waarschijnlijk uitgesteld zou moeten worden. Hij besefte al snel dat het nog veel erger was. In de dagen die volgden stortte zijn wereld in: zijn appartement werd verwoest bij een luchtaanval en een goede vriend kwam om het leven in een ander appartement.

Een week na het begin van de oorlog vluchtten de Owda’s naar het zuiden, vijftien familieleden in twee auto’s gepropt. Ovda bevindt zich nu tussen de duizenden ontheemden in een centrum in Khan Yunis dat wordt gerund door de VN-vluchtelingenorganisatie UNRWA, zijn werkgever. Er zijn 24 toiletten voor ruim 22.000 mensen – en geen bedden, matrassen of stromend water. Van een buitje kunnen de vluchtelingen alleen maar dromen, zegt Owda.

Rust in de Gazastrook op de derde dag van het staakt-het-vuren Volgens de Verenigde Naties is ongeveer twee derde van de 2,3 miljoen inwoners van de Gazastrook dakloos. © Bron: Reuters

Op 29 oktober kwam het vreselijke nieuws dat een Israëlische aanval het vluchtelingenkamp Jabaliya in Gaza-stad had getroffen. Tien leden van zijn familie werden gedood. Aan afscheid of begrafenis werd niet gedacht. De Owda’s hebben geen tijd voor rouw. “Wij ademen”, zegt de vader van het gezin. Maar verder was er niet veel meer over van het leven.

Asaad Alaadin, auteur

Asaad Alaadin schrijft eigenlijk over kunst of de sociale en politieke dynamiek in de Gazastrook. Nu documenteert de 33-jarige auteur de oorlog.

Vroeg in de ochtend van 13 oktober verlieten hij en zijn uitgebreide familie hun huizen om veiligheid te zoeken. Ze besloten uit elkaar te gaan, zodat tenminste één deel zou overleven – “voor het geval er iets gebeurt”, zegt de moeder van Alaadin. Samen met haar zoon en dochter reed zij naar Rafah, in het uiterste zuiden van de Gazastrook. Alaadin kon echter niet lang blijven waar ze logeerden: de gastheren vreesden dat zijn video-opnamen hen in gevaar zouden brengen. Hij vond onderdak bij zijn schoonfamilie, die hem vroeg te stoppen met werken.

Alaadin bespaart op voedsel. Wat voor hem belangrijk is, is brandstof voor de generator, waarmee hij en zijn schoonfamilie hun mobiele telefoons kunnen opladen. Nadat het internet in de Gazastrook eind oktober voor het eerst werd lamgelegd, had Alaadin het gevoel dat het ‘alsof de ziel terugkeerde naar het lichaam’ toen het na 36 uur weer begon te werken. Hij barstte in tranen uit toen hij zijn familie bereikte. Communicatie is belangrijker dan eten en drinken, zegt hij.

Salem Elraijes, journalist

Op 7 oktober werd Salem Elraijes uit zijn slaap gewekt door het geschreeuw van zijn dochter. De 13-jarige was in paniek omdat de raketten van Hamas haar wakker hadden gemaakt. Journalist Elraijes is een expert op het gebied van stedelijke ontwikkeling in de Gazastrook en hoe de groeiende bevolking zich aanpast aan de nauwe ruimte tussen de zee, Israël en Egypte. Nu blijft zijn vaderland voor hem onderdrukkend krimpen.

Het gezin ontvluchtte hun appartement. Elraije’s vrouw en kinderen werden ondergebracht in noodopvangcentra in Khan Yunis, de journalist sliep in zijn auto en documenteerde bomaanslagen en het toenemende aantal doden en gewonden. “Niet alleen de fysieke ruimte wordt kleiner”, zegt Elraijes. “Mijn privéruimte verdwijnt ook.”

Ajah al Wakeel, advocaat

Ajah al Wakeel was een van degenen die aanvankelijk weigerden te reageren op Israëlische oproepen om te vluchten en naar het zuiden te gaan. De vrouwenrechtenadvocaat uit Gaza-stad was eraan gewend om voor haar standpunt te vechten en zich niet te laten verslaan. “We gaan niet weg”, benadrukte ze in de eerste helft van oktober. Op 19 oktober, vóór zonsopgang, volgde een reeks wanhopige berichten. De aankondiging werd gedaan om te vluchten. De advocaat legde uit dat haar buurt omgeven is door een “ring van vuur” en dat er herhaaldelijk luchtaanvallen plaatsvinden. Dit was waarschijnlijk bedoeld om iedereen die achterbleef op de vlucht te jagen.

Het gezin vluchtte naar het Shifa-ziekenhuis en een paar dagen later naar een andere kliniek. Een ander verblijf in een ander ziekenhuis volgde totdat ze op 4 november terugkeerden naar de Shifa-kliniek in Gaza-stad. Ajah al Wakeel droomde van een groot glas water. Ze moest tevreden zijn met slechts een paar slokjes. ‘Ik wil instorten,’ zei ze, ‘maar ik heb zelfs niet de kracht om dat te doen.’

Op 7 november verklaarde de advocaat dat noch Shifa, noch de reis naar het zuiden veilig leken. In een sms naar een vriendin schreef ze: “Ik mis je.” Sindsdien is er geen bericht meer van haar gekomen.

