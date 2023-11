Palästinensischer Islamischer Dschihad ist bereit, zwei israelische Geiseln freizulassen – Verteidigungsnachrichten

Israelischen Medienberichten zufolge sei der Palästinensische Islamische Dschihad bereit, zwei von ihm festgehaltene israelische Geiseln freizulassen, teilte der Sprecher der Terrorgruppe am Donnerstag mit.

Tausende versammeln sich, während die Familien der Geiseln schwören, nicht nach Hause zurückzukehren, bis ihre Angehörigen freigelassen sind. (Bildnachweis: AVSHALOM SASSONI/MAARIV)

Israel geht davon aus, dass die meisten Geiseln noch am Leben sind

Der Sprecher sagte, dass eine ältere Frau und ein Kind freigelassen werden könnten. Später wurden sie Hanna Katzir (77) und Yagil Yaakov (12) genannt, beide aus dem Kibbuz Nir Oz. Yaakov wurde zusammen mit seinem Vater, dem Partner seines Vaters und seinem Bruder Or, 16, entführt.Über inoffizielle Kanäle wurde ein Video veröffentlicht, das zeigt, wie Katzir und Yaakov sich an Israelis wenden.„Ich bin Hanna Katzir, aus dem Kibbuz Nir Oz“, sagt die Frau im Video. „Ich bin derzeit hier an einem Ort, der nicht mir gehört, ich vermisse mein Zuhause, meine Kinder, meinen Mann Rami und meine ganze liebe Familie. Ich sende Grüße und sage dir, dass ich dich liebe. Ich hoffe, dass es mir gelingt, dich zu sehen.“ nächste Woche. Ich hoffe, dass alle gesund sind.Wie in einem früheren Geiselnahmevideo gezeigt wurde, wendet sich Katzir dann gegen den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu und sagt: „Ich denke, dass Bibi Netanyahu dafür verantwortlich ist und dafür, dass wir uns untereinander streiten. Seinetwegen wurden unsere Kinder getötet. Er hat es geschafft.“ Es gibt viele Fehler und es hat sich auf unsere Gesellschaft und die anderer ausgewirkt.“„Hallo. Mein Name ist Yigal Yaakov“, sagt Yaakov in seiner Nachricht. „Ich vermisse meine Familie wie verrückt und meine Freunde, und ich liebe euch alle. Ich möchte allen Unterstützern danken und allen, die in der Regierung arbeiten, um mich und alle Geiseln nach Hause zu bringen. Das möchte ich.“ Sagen Sie Netanyahu, dass all diese Explosionen verrückt sind. Sie töten uns als Geiseln. Sie geben weder Wasser noch Strom noch Medikamente zurück. Wir als Geiseln brauchen das auch.“

Die meisten der 240 in Gaza festgehaltenen Geiseln sind nach Angaben der israelischen Sicherheitsdienste vermutlich noch am Leben.







Zwei amerikanisch-israelische Geiseln, Judith (Yehudit) Tai Raanan und Natalie Shoshana Raanan, wurden am 20. Oktober aus „humanitären Gründen“ freigelassen und IDF-Soldaten retteten am 29. Oktober den entführten Pvt. Ori Megidish aus Gaza.Es wurde auch berichtet, dass sich die CIA- und Mossad-Chefs am Donnerstag mit dem katarischen Premierminister in Doha getroffen hätten, um die Parameter eines Abkommens über Geiselfreilassungen und eine Pause bei den Kämpfen zwischen Hamas und Israel im Gazastreifen zu besprechen, teilte eine über das Treffen informierte Quelle mit Reuters.