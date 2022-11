Palästinensische Bewaffnete beschlagnahmen die Leiche eines israelischen Drusen-Teenagers aus dem Krankenhaus in Jenin und fordern den Austausch von Leichen

CNN

—



Palästinensische Bewaffnete stürmten ein Krankenhaus in Jenin und beschlagnahmten die Leiche eines jungen israelischen drusischen Zivilisten, der einen Autounfall im Westjordanland hatte, teilten Behörden beider Konfliktparteien am Mittwoch mit. Die bewaffneten Männer forderten die Rückgabe der Leichen der von israelischen Truppen getöteten Palästinenser, sagten sie.

Das als Tiran Ferro identifizierte Opfer war am Dienstag zusammen mit einem anderen Zivilisten in den Unfall verwickelt, teilten die israelischen Verteidigungskräfte (IDF) in einer Erklärung mit. Er ist ein Mitglied der drusischen Minderheit, sagten Gemeindevorsteher gegenüber CNN.

Ferros Vater sagte israelischen Medien, dass der Teenager am Leben sei und von einer Gruppe palästinensischer bewaffneter Männer in einem Krankenhaus lebenserhaltend abgenommen worden sei.

Aber der Gouverneur von Jenin, Akram Rajoub, sagte CNN, dass Ferro tot war, als sein Körper genommen wurde.

Ferros Vater sagte: „Als wir im Krankenhaus waren, standen wir vor der Intensivstation. Mein Sohn war an das Beatmungsgerät angeschlossen und hatte einen Herzschlag. Ich war mit meinem Bruder und meinem Sohn zusammen, als plötzlich eine Bande von 20 maskierten Männern schreiend den Raum betrat. Wir standen daneben und es gab nichts, was wir hätten tun können.

„Sie haben die Leiche vor meinen Augen entführt“, sagte Ferros Vater vor laufender Kamera.

Die Jenin-Brigade, eine palästinensische militante Gruppe mit Sitz im Flüchtlingslager im Westjordanland, sagte in einer CNN-Erklärung, dass sie die Leiche von Ferro festhielt, und forderte Israel auf, alle Leichen der von der IDF getöteten Palästinenser in israelischem Besitz zu übergeben. Die Gruppe sagte auch, sie habe den Alarmzustand unter ihren Mitgliedern erhöht, in Erwartung, dass israelische Streitkräfte das Jenin-Lager stürmen.

Der israelische Premierminister Yair Lapid versprach am Mittwoch, dass „die Entführer einen hohen Preis zahlen würden“, wenn Tirans Leiche nicht zurückgegeben würde: „Israel hat in den letzten Monaten bewiesen, dass es keinen Ort und keinen Terroristen gibt, den es nicht zu erreichen weiß.“

Lapid sagte, Ferro werde am Donnerstag seinen 18. Geburtstag feiern.

Tor Wennesland, UN-Sonderkoordinator für den Nahost-Friedensprozess, ist an den Verhandlungen mit der palästinensischen Gruppe über die Freilassung von Ferros Leichnam nach Israel beteiligt, sagte ein Sprecher gegenüber CNN.

Die IDF sagte, Ferro und eine andere Person seien über die Gilboa-Jalame-Kreuzung nach Jenin gekommen, die seit Mittwoch nach den Explosionen in Jerusalem geschlossen wurde.

Der andere Unfallbeteiligte sei schwer verletzt worden, fügten sie hinzu.

Die IDF sagte, die Leiche des Verstorbenen sei aus dem Krankenhaus gebracht worden und werde voraussichtlich in Kürze nach Israel zurückgebracht, „als erforderliche humanitäre Handlung“.

Nach den beiden Explosionen am Mittwoch in Jerusalem beschloss das israelische Verteidigungsministerium, die Übergänge Gilboa-Jalame und Salem nach einer Sicherheitsbewertung zu schließen, sagte ein Sprecher des Koordinators für Regierungsaktivitäten in den Gebieten (COGAT).

Die Spannungen sind in Jenin seit Monaten besonders hoch, da in diesem Jahr eine Welle bewaffneter Angriffe auf israelische Truppen und Zivilisten zu verzeichnen ist.