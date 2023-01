Palästinenser sagen, israelische Truppen hätten Menschen im Westjordanland getötet

TEL AVIV, Israel (AP) – Israelische Streitkräfte haben am Montag einen Palästinenser in einer Brennpunktstadt im besetzten Westjordanland getötet, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium mit. Der Mord markiert das jüngste Blutvergießen in einer Spirale der Gewalt, die kommt, als US-Außenminister Antony Blinken die Region besucht.

Das israelische Militär hatte keinen unmittelbaren Kommentar. Das palästinensische Gesundheitsministerium sagte, der Mann, Nassim Abu Fouda, 26, sei in Hebron erschossen worden, oft ein Zentrum von Zusammenstößen zwischen dem israelischen Militär und Palästinensern.

Die israelisch-palästinensische Gewalt hat in den letzten Tagen zugenommen, wobei bei einem israelischen Militärangriff auf eine militante Hochburg in der Stadt Jenin im Westjordanland letzte Woche 10 Menschen getötet wurden, die meisten von ihnen Militante, und bei einem palästinensischen Schussangriff in einer jüdischen Siedlung in Ost-Jerusalem sieben Menschen ums Leben kamen Israelis.

Die Unruhen gingen in den folgenden Tagen weiter und veranlassten Israel, eine Reihe von Strafmaßnahmen gegen die Palästinenser zu genehmigen und die Spannungen zu verschärfen, gerade als Blinken später am Tag Treffen mit Führern beginnt.

Die Gewalt kommt nach monatelangen israelischen Festnahmen im Westjordanland, die nach einer Welle von palästinensischen Angriffen auf Israelis im Frühjahr 2022 gestartet wurden, bei der 19 Menschen getötet wurden. Fast 150 Palästinenser wurden im vergangenen Jahr im Westjordanland und in Ost-Jerusalem getötet, was es laut Zahlen der israelischen Rechtsgruppe B’Tselem zum tödlichsten Jahr in diesen Gebieten seit 2004 macht. Weitere 10 Israelis wurden später im letzten Jahr getötet, was die Zahl der israelischen Todesopfer im Jahr 2022 auf 29 erhöht.

Israel sagt, dass die meisten der Getöteten Militante waren, aber auch andere – darunter Jugendliche, die gegen die Überfälle protestierten, und andere Menschen, die nicht an Konfrontationen beteiligt waren – wurden getötet. Israel sagt, die Militärangriffe seien dazu gedacht, militante Netzwerke zu zerschlagen und zukünftige Angriffe zu vereiteln, während die Palästinenser sie als weitere Verschanzung von Israels unbefristeter, 55-jähriger Besatzung betrachten.

Das Blutvergießen hat diesen Monat in den ersten Wochen der neuen rechtsextremen israelischen Regierung zugenommen, die versprochen hat, eine harte Haltung gegenüber den Palästinensern einzunehmen und den Siedlungsbau zu beschleunigen. Der Tod am Montag erhöht die Zahl der in diesem Monat getöteten Palästinenser auf 35.

Es wurde erwartet, dass Blinkens Besuch, der vor dem Aufflammen geplant war, voller Spannungen wegen Differenzen zwischen der Biden-Regierung und der neuen Regierung des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu sein würde, die sich aus Siedlungsunterstützern zusammensetzt. Er muss sich nun während seiner Reise einer zusätzlichen Herausforderung stellen und versuchen, die Ruhe wiederherzustellen, selbst wenn die Gewalt anhält.

Nach der Razzia in Jenin sagten die Palästinenser, sie würden die Sicherheitskoordination mit Israel aufheben, und nachdem sich die Angriffe auf Israelis intensiviert hatten, sagte Israel, es werde unter anderem die jüdischen Siedlungen im Westjordanland stärken.

Das israelische Armeeradio berichtete am späten Sonntag, dass die Regierung auch bereit sei, einen abtrünnigen Außenposten tief im Inneren der Westbank zu genehmigen und die Genehmigung für andere kleine Siedlungen dieser Art zu beschleunigen.

Israel verhaftete im Rahmen seiner Untersuchung des Angriffs auch 42 Palästinenser, einige Verwandte des Angreifers von Jerusalem. Und der hitzköpfige nationale Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir sagte, er habe den Behörden befohlen, als Reaktion auf den Angriff illegal gebaute palästinensische Häuser in Ost-Jerusalem abzureißen.

Ben-Gvir nannte es „einen Schritt unter einer Reihe wichtiger Schritte für die Regierungsführung und für den Krieg gegen den Terror, und wir brauchen weitere Schritte in diesem Krieg.“

Palästinensische Bewohner des östlichen Sektors der Stadt sagen, dass sie aufgrund der systemischen Diskriminierung im Wohnungsbau nur selten Baugenehmigungen erhalten, was sie dazu veranlasst, illegal zu bauen.

Israel eroberte im Nahostkrieg 1967 das Westjordanland, Ostjerusalem und den Gazastreifen, Gebiete, die die Palästinenser für ihren erhofften unabhängigen Staat beanspruchen. Etwa 500.000 Israelis leben jetzt im Westjordanland in Dutzenden von Siedlungen und Außenposten, von denen einige nur aus ein paar Wohnwagen bestehen und andere weitläufige Städte mit Einkaufszentren und öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Palästinenser und ein Großteil der internationalen Gemeinschaft betrachten Siedlungen als illegal und als Hindernis für den Frieden.

Tia Goldenberg, The Associated Press