Eine Gruppe von Palästinensern, die in der GTA leben, appelliert an die Bundesregierung, in Gaza lebende Familienangehörige schneller nach Kanada zu bringen, als es die übliche Einwanderungspolitik zulässt.

Abdallah Alhamadni, ortsansässiger und ständiger Einwohner von Milton, hofft, dass Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) einen humanitären Weg für Palästinenser schaffen wird, die vor dem Israel-Hamas-Krieg fliehen, ähnlich wie jene, die für Menschen umgesetzt werden, die der Gewalt in Ländern wie Syrien und der Ukraine entkommen .

„Ich habe große Hoffnung, das ist nicht unmöglich“, sagte Alhamadni und fügte hinzu, Kanada habe den Ruf, Menschen auf der ganzen Welt in Krisenzeiten dabei zu helfen, einen sicheren Zufluchtsort im Land zu finden.

„Wir möchten gleich behandelt werden.“

Die israelische Belagerung des Gazastreifens, die nach dem grenzüberschreitenden Angriff von Hamas-Kämpfern auf Südisrael am 7. Oktober eingeleitet wurde, hat dazu geführt, dass den 2,3 Millionen Menschen der Enklave Nahrung, Wasser, Medikamente und Treibstoff ausgehen.

Humanitäre Hilfe wurde am Samstag zum ersten Mal in den Süden des Gazastreifens gelassen, nachdem das israelische Militär den Norden des Gazastreifens angegriffen und gewarnt hatte, dass es seine Angriffe verstärken werde, nachdem Hamas-Kämpfer überraschend in seine Grenzen eingedrungen seien. Ein zweiter Konvoi war am Sonntag auf dem Weg nach Gaza.

Eine erwartete Bodenoffensive dürfte bei städtischen Kämpfen zu einer dramatischen Eskalation der Verluste auf beiden Seiten führen. Nach Angaben der israelischen Regierung wurden in Israel mehr als 1.400 Menschen im Krieg getötet – hauptsächlich Zivilisten, die während des Hamas-Einmarsches getötet wurden. Das israelische Militär sagte am Samstag, dass seit dem 7. Oktober mindestens 307 seiner Soldaten getötet wurden.

Das von der Hamas geführte Gesundheitsministerium für Gaza teilte am Samstag mit, dass die Zahl der Todesopfer in der Enklave 4.385 erreicht habe und 13.561 Menschen verletzt worden seien.

Ein von der israelischen Seite der Grenze zum Gazastreifen aufgenommenes Bild zeigt, wie während eines israelischen Bombenangriffs am Samstag Rauch hinter zerstörten Gebäuden im nordwestlichen Teil der palästinensischen Enklave aufsteigt. (Aris Messinis/AFP/Getty Images)

Der ortsansässige und ständige Einwohner von Brantford, Ontario, Ahmad Abualjedian, sagt, seine Frau – die voraussichtlich irgendwann am Sonntag seine Tochter und sein erstes Kind zur Welt bringen wird – sei zusammen mit seinen Schwestern und Brüdern immer noch in Gaza.

Er sagt, dass er durch Gewalt bereits Familienangehörige verloren hat und fürchtet, noch mehr zu verlieren, zusätzlich zu dem Stress, den er verspürt, weil er weiß, dass seine Frau unter solch schlimmen Umständen aufkommen muss.

„Die Leute leben einfach dort, sie haben mit nichts etwas zu tun“, sagte Abualjedian.

„Ich habe meine Schwester verloren. Sollte ich noch mehr verlieren, um … die Menschheit davon zu überzeugen, uns zu helfen?“

CBC Toronto hat das IRCC um einen Kommentar gebeten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung jedoch keine Antwort erhalten.

Premierminister Justin Trudeau erklärte, Kanada unterstütze das Recht Israels auf Selbstverteidigung und fügte hinzu, dass in Gaza das Völkerrecht gewahrt werden müsse. Mehr als 30 Abgeordnete – darunter 23 Liberale – haben einen Brief an Trudeau geschrieben und ihn aufgefordert, sich für einen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas einzusetzen.

Das letzte Mal, dass die Regierung öffentlich bekannt gab, dass sie Mittel zur Unterstützung palästinensischer Flüchtlinge bereitstellt, war im Juni. Global Affairs Canada kündigte eine Finanzierung von bis zu 100 Millionen US-Dollar über einen Zeitraum von vier Jahren für das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten sowie weitere 3 Millionen US-Dollar für den Nothilfeaufruf für das Westjordanland und den Gazastreifen an.

Die Regierung hat bereits einen Präzedenzfall geschaffen: Einwanderungsanwalt

Die Einwanderungsanwältin Maureen Silcoff sagt, dass Maßnahmen, die Palästinensern helfen können, schneller als üblich nach Kanada zu kommen, etwas sind, was die Regierung in der Vergangenheit anderen Gruppen erlaubt hat.

„Wir haben zahlreiche öffentliche Richtlinien gesehen, die für die Ukraine, für Afghanistan, für den Sudan, für Hongkong und für eine ganze Reihe von Situationen geschaffen werden“, sagte Silcoff. „Es ist Sache des Ministers, zu entscheiden, was unter den gegebenen Umständen angemessen ist.“

ANSEHEN | NB-Frau spricht über Familie in Gaza, einschließlich der im sechsten Monat schwangeren Schwester: Kanadier beschreibt den Versuch, eine schwangere Schwester in Gaza zu erreichen Empfohlenes VideoRola Baker, die in Moncton, NB, lebt, hatte mehrere Brüder und Schwestern in Gaza, als Israel die vollständige Belagerung des Gebiets verhängte – darunter eine Schwester, die im sechsten Monat schwanger war, als die Gewalt eskalierte.

Es könne auch darum gehen, Visa und Genehmigungen für bereits hier lebende Palästinenser zu verlängern, auf Bearbeitungsgebühren zu verzichten oder bestehende Anträge im System von Angehörigen mit Verwandten, die in Kanada leben, zu beschleunigen, sagte sie.

„Es würde im Einklang mit der bisherigen Politik der Regierung und den verabschiedeten Maßnahmen der Regierung stehen.“

Alhamadni sagt, seine Familie sei jeden Augenblick auf schlechte Nachrichten gefasst. Wenn Verwandten im Ausland etwas zustoßen würde, würde er sich „schuldig“ fühlen und dass er „es versäumt habe, sie zu beschützen“.

„Wir können unser Leben nicht weiterführen und haben das Gefühl, in zwei Teile zerbrochen zu sein“, sagte Alhamadni.

„Wir versuchen, unsere Stimme zu erheben.“