Palästinenser im Westjordanland sagt, Israelis hätten ihn ausgezogen und geschlagen

RAMALLAH, Westjordanland – Angesichts zunehmender Berichte über eine Gewaltwelle israelischer Siedler gegen palästinensische Bewohner des besetzten Westjordanlandes hat ein Vorfall besondere Besorgnis ausgelöst.

Fünf Tage nach dem Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober, so Mohamad Mattar, seien er und zwei weitere Palästinenser im Westjordanland von einer Gruppe israelischer Truppen und Siedler in Militäruniformen festgenommen worden.

Mattar, 46, ein Sozial- und humanitärer Mitarbeiter der Palästinensischen Autonomiebehörde, die Teile des Westjordanlandes regiert, sagte gegenüber NBC News, dass er und seine Begleiter in einen Schafstall in der Nähe ihres Dorfes Wadi al-Seeq, östlich von Ramallah, gebracht wurden. Dort seien sie bis auf die Unterwäsche ausgezogen, gefesselt, fotografiert und darauf uriniert worden, sagte er.

Einer der nicht identifizierten Angreifer versuchte, ihn mit einem Stock sexuell anzugreifen, fuhr Mattar fort, und als er sich wehrte, schlug der Israeli zehn Minuten lang auf ihn ein – bis der Stock an drei Stellen zerbrach.

„Er sagte mir, dass er mich töten und meine Kinder hungrig machen würde“, sagte Mattar über einen seiner Angreifer. „Er goss kaltes Wasser über meinen Körper und ließ mich den ganzen Mist herumwälzen. Dann hat er mich ständig verprügelt.“

Auf einem Bild, das in den sozialen Medien kursierte, sind Mattar (rechts) und zwei weitere Männer nackt, gefesselt und in einem Tiergehege eingesperrt zu sehen. über soziale Medien

Dieser Bericht aus erster Hand ist Teil einer wachsenden Krise im Westjordanland, so die Vereinten Nationen, Menschenrechtsgruppen und Einheimische, denen zufolge israelische Sicherheitskräfte und extremistische Siedler dort Palästinenser eingeschüchtert, misshandelt und getötet haben. Die rechtsextreme Koalitionsregierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat Sturmgewehre an die Siedler verteilt und ihnen laut UN erlaubt, ungestraft zu schikanieren und zu töten.

Als NBC News die israelischen Streitkräfte zu dem Vorfall mit Mattar befragte, sagte die IDF in einer Erklärung, sie habe Berichte über „eine Reihe verdächtiger Personen“ erhalten.

„Die Streitkräfte nahmen die Verdächtigen fest und durchsuchten sie, die im Besitz eines Messers und einer Axt waren“, sagte die IDF. Mattar sagte, er habe ein Küchenmesser in seinem Auto gehabt, würde damit aber niemanden verletzen. Palästinenser haben in den letzten Jahren Messer für Angriffe eingesetzt und dabei israelische Sicherheitskräfte und Zivilisten an Kontrollpunkten und anderen öffentlichen Orten erstochen.

Die IDF sagte außerdem, dass „die Art und Weise, wie die Festnahme durchgeführt wurde, und das Verhalten der Truppe vor Ort im Widerspruch zu den Standards standen, die von Soldaten und Kommandeuren der IDF erwartet werden“, und dass sie eine Untersuchung eingeleitet und abgewiesen habe der Kommandeur der Einheit, die die Verhaftung leitete.

Angriffe israelischer Siedler auf palästinensische Bewohner des Westjordanlandes waren vor dem 7. Oktober ein Problem. Die Vereinten Nationen und die israelische Menschenrechtsgruppe B’Tselem sagen jedoch beide, dass das Hamas-Massaker und die anschließende israelische Bombardierung des Gazastreifens Siedlern und israelischen Behörden Deckung verschafft haben diese Angriffe verstärken.

„Es ist in den letzten Wochen definitiv sehr eskaliert“, sagte B’Tselem-Sprecher Dror Sadot. „Wegen des Krieges nutzen die Siedler das aus – die Tatsache, dass niemand auf sie schaut.“

Israel weist diese Charakterisierung zurück und erklärt, dass die meisten der jüngsten palästinensischen Todesfälle im Westjordanland das Ergebnis von Anti-Terror-Bemühungen seien, die darauf abzielten, Mitglieder der Hamas und anderer militanter Gruppen auszurotten. Der von Mattar beschriebene Vorfall wird jedoch nicht geleugnet.

Nach Angaben des palästinensischen Ministeriums für Häftlinge und ehemalige Häftlingsangelegenheiten wurden in dem Monat seit dem Angriff der Hamas mehr als 2.000 Palästinenser in ihren Häusern, an Kontrollpunkten und bei anderen Zusammenstößen im Westjordanland und in Ostjerusalem festgenommen. Insgesamt werden aus „Sicherheitsgründen“ etwa 5.000 Palästinenser in israelischen Gefängnissen festgehalten, darunter etwa 150 Kinder, wie aus Zahlen von B’Tselem hervorgeht.

Die von den israelischen Behörden angegebenen Zahlen waren im Allgemeinen niedriger. Am Donnerstag teilte die IDF mit, sie habe „1.200 Verdächtige festgenommen“, 742 davon seien Hamas-Mitglieder. NBC News kontaktierte die IDF am Samstag um ein Update, erhielt jedoch nicht rechtzeitig zur Veröffentlichung eines.

Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden in den vergangenen vier Wochen im Westjordanland mindestens 132 Palästinenser, darunter 41 Kinder, von Sicherheitskräften und Siedlern getötet. Letztes Jahr wurden dort 158 ​​Palästinenser getötet, und vor dem 7. Oktober dieses Jahres waren es 199, wie UN-Daten zeigen – das höchste Ausmaß an Gewalt im Westjordanland seit zwei Jahrzehnten.

Mohamad Mattar weist blaue Flecken an Beinen, Armen und Rumpf auf, die seiner Meinung nach auf Schläge durch israelische Soldaten und Siedler im besetzten Westjordanland zurückzuführen seien. Marc Smith / NBC News

Mattar sagte, die Entlassung eines befehlshabenden Offiziers sei keine ausreichende Gerechtigkeit für das, was sein Trio durchgemacht habe. Er verglich die Erfahrung mit der Behandlung in Abu Ghraib, dem irakischen Gefängnis, in dem Häftlinge nach der von den USA geführten Invasion des Landes im Jahr 2003 von amerikanischen Streitkräften körperlich und sexuell angegriffen wurden. Mattar möchte, dass der Beamte eingesperrt wird.

Er sagte, während sein Angreifer „mich schlug, habe ich ihm gesagt, dass ich gegen den Krieg zwischen uns“ und „gegen die Hamas“ sei.

Aber der Angreifer war nicht empfänglich, fuhr Mattar fort: „Er sagte: ‚Ihr seid alle Araber, alle Scheiße, nicht nur Hamas.‘ Wir wollen dich töten und von hier vertreiben.“

„Ihre Beleidigungen sind Teil ihres Sadismus“, sagte Mattar. „Einige der Siedler betrachten die Araber als eine untergeordnete Ebene der Welt.“

Er warnte davor, dass die Unterwerfung der Palästinenser im Westjordanland nach hinten losgehen könnte – ein Gefühl, auf das Präsident Joe Biden in ähnlicher Weise anspielte, als er letzte Woche sagte, dass die Siedlergewalt die Spannungen in der Region „anheizt“. Eine solche Behandlung erhöhe das Risiko einer weiteren Gewaltspirale, sagte Mattar, in einer Gegend, die offenbar zu wiederholten Flächenbränden verurteilt sei.

„Sie üben Druck auf uns aus wie ein Ballon, der solange Druck ausübt, bis er explodiert“, sagte er. „Wenn diese Unterdrückung im Westjordanland anhält und sich die Menschen immer mehr an die Angriffe auf Gaza gewöhnen, wird es im Westjordanland und in Jerusalem zu einer Explosion kommen.“

Lawahez Jabari und Marc Smith berichteten aus Ramallah und Alexander Smith aus Tel Aviv.