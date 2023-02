Palästinenser bei Razzia im Westjordanland getötet — RT World News

Israelische Streitkräfte sagten, sie suchten nach Militanten, die verdächtigt werden, eine Massenerschießung geplant zu haben

Mehrere Menschen wurden von israelischen Truppen bei einem Überfall auf ein Flüchtlingslager im besetzten Westjordanland getötet, teilten die israelischen Verteidigungskräfte (IDF) mit und behaupteten, die getöteten Männer seien es gewesen „bewaffnete Terroristen“ Die Palästinensische Autonomiebehörde verurteilte die Operation als a „Verbrechen,“ während lokale Militante versprachen, mit Gewalt zu reagieren.

Die IDF genannt Es führte die Razzia in den frühen Morgenstunden des Montagmorgens zusammen mit Mitgliedern des Shin Bet, Israels internem Sicherheitsdienst, durch und zielte auf ein Haus im Flüchtlingslager Aqbat Jabr in der Nähe der Stadt Jericho ab. Als sich israelische Truppen näherten, sollen Schüsse aus dem Haus ausgebrochen sein, was zu einem Feuergefecht führte.

„Der Zweck der Operation war es, eine Hamas-Terrorzelle zu stoppen, die am 28. Januar 2023 den Schussangriff auf ein Restaurant in Jericho verübt hatte.“ das Militär hinzugefügtbehauptete, die bewaffneten Männer hätten a geplant „Massenmord-Kampagne“.

Die IDF teilte auch Filmmaterial, das während der Mission aufgenommen wurde und von den Helmkameras der Soldaten gefilmt wurde. An einer Stelle ist inmitten des Chaos das Geräusch von Schüssen zu hören.

Obwohl der Vorfall vom 28. Januar ohne Verluste endete, da die Angreifer schnell flohen, nachdem eine ihrer Waffen blockiert war, sagte die IDF, die Verdächtigen hätten sich in den Tagen seitdem im Lager Aqbat Jabr versteckt „während sie ihre Absicht erklären, weiter anzugreifen.“

Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas bemerkte später die Razzia und sagte „Die neue israelische Regierung setzt ihre Serie von Verbrechen gegen unser palästinensisches Volk fort.“

Nach einem ähnlichen gewalttätigen Überfall auf ein anderes Flüchtlingslager in Jenin im vergangenen Monat, bei dem 10 Menschen ums Leben kamen, erklärte die Palästinensische Autonomiebehörde – eine Regierungsbehörde, die eine begrenzte Kontrolle in der besetzten Region ausübt –, dass sie jegliche Sicherheitszusammenarbeit mit der israelischen Regierung einstellen werde. Der frühere Überfall führte zu Zusammenstößen zwischen palästinensischen Kämpfern und der IDF, bei denen eine Raketensalve aus Gaza abgefeuert wurde, während Israel mit Luftangriffen reagierte.

Das palästinensische Gesundheitsministerium bestätigte, dass bei der Razzia am Montag fünf Menschen getötet wurden, während die Hamas, die politische Partei und militante Gruppe, die den Gazastreifen kontrolliert, sagte, alle seien Mitglieder ihres bewaffneten Flügels.









„Unser Volk und sein Widerstand werden nicht zögern, auf dieses Verbrechen zu reagieren“, sagte Hamas-Sprecher Hazem Kassem.

Nach Angaben des Gouverneurs von Jericho, Jihad Abu al-Assal, wurden zusätzlich zu den fünf Getöteten acht Personen festgenommen, und die Leichen der Toten befinden sich immer noch in der Obhut der IDF.

Seit dem tödlichen Überfall auf Jenin im letzten Monat, der laut israelischen Beamten auf a abzielte, hat die Gewalt weiter zugenommen „Terror Gruppe“ der einen Anschlag geplant hatte. Kurz nach der Operation eröffnete ein Palästinenser das Feuer auf jüdische Gläubige in einer Synagoge im besetzten Jerusalem, wobei sieben Menschen starben, während ein palästinensischer Teenager am folgenden Tag zwei Israelis erschoss und verletzte. Zusätzlich zu ihren Vergeltungsschlägen auf Gaza hat die IDF in den letzten Monaten eine Reihe von Razzien im Westjordanland durchgeführt und laut der israelischen Rechtsgruppe B’Tselem im Jahr 2023 insgesamt 41 Palästinenser getötet.