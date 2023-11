Palästinenser aus Gaza nach Ägypten vertrieben? Israelische Idee schürt Empörung

Was wird mit den 2,3 Millionen Palästinensern passieren, die im Gazastreifen gefangen sind? Diese Frage, die mit historischen Traumata und Zukunftsängsten behaftet ist, hängt in der erstickenden Luft der belagerten Enklave, während Israel seine Luftangriffe und Bodenangriffe verstärkt.

Nun hat ein Papier eines israelischen Regierungsministeriums, das die Verlegung von Palästinensern in Gaza in die ägyptische Sinai-Wüste vorschlägt, das Gespenst einer seit langem bestehenden, aber äußerst umstrittenen Idee der Zwangsumsiedlung wachgerufen.

Der Vorschlag hat in der arabischen Welt große Empörung hervorgerufen und wurde von palästinensischen Führern angeprangert. Präsident Joe Biden sagte Am Sonntag sagte er, er habe mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah el-Sissi gesprochen und sie hätten darüber gesprochen, „sicherzustellen, dass die Palästinenser in Gaza nicht nach Ägypten oder in ein anderes Land vertrieben werden“.

Israel hat die Ernsthaftigkeit des Papiers heruntergespielt, aber da die fragile Zukunft der Gaza-Bewohner das Thema seiner fortschreitenden militärischen und wütenden globalen Diplomatie ist, scheint die Idee zumindest Gegenstand einer laufenden Diskussion zu sein.

Ein „komplizierter“ Plan

Der Plan in diesem „Denkdokument“ kursiert seit Wochen, wurde aber am Montag von Israel als eine von vielen Ideen des Geheimdienstministeriums des Landes bestätigt, das Forschung betreibt, aber keine Richtlinien festlegt.

Am Ende des Krieges mit der Hamas wurde eine Vision für Massenvertreibungen dargelegt: die Errichtung von Zeltstädten in Ägypten, die Schaffung eines humanitären Korridors und der anschließende Bau von Städten im nördlichen Sinai, um die Flüchtlinge langfristig unterzubringen, mit einer Sicherheitszone zur Verhinderung Palästinenser von der Rückkehr nach Gaza abhalten.

Sinai ist eine dünn besiedelte Halbinsel, deren Inneres eine weitgehend unwirtliche Wüste ist, die in der Vergangenheit Gegenstand von Konflikten und Verhandlungen zwischen Israel und Ägypten war.

Das Dokument betrachtete den Plan als die beste Option für die Sicherheit Israels nach dem tödlichen Terroranschlag der Hamas vom 7. Oktober, räumte jedoch ein, dass der Vorschlag „im Hinblick auf die internationale Legitimität wahrscheinlich kompliziert“ sei.