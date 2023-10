ÖObwohl das hessische Verwaltungsgericht das Verbot der „Ein freies Palästina“-Demonstration bestätigte, protestierten Hunderte Palästina-Anhänger in Frankfurt. Sie versammelten sich unter anderem an der Hauptwache und am Rathenauplatz, nachdem das ursprüngliche Demonstrationsgelände vor der Alten Oper von der Polizei geräumt worden war. Sie schwenkten palästinensische und libanesische Flaggen und riefen wiederholt „Vom Fluss zum Meer“. Der Slogan richtet sich gegen die Existenz Israels. Polizisten versuchten daraufhin, diese Kundgebungen zu stoppen und umzingelten die Demonstranten zeitweise. Am frühen Abend öffnete die Polizei den Kessel und ließ die Teilnehmer gehen.

Kurz vor Beginn der Demonstration um 15 Uhr verkündete die Polizei per Lautsprecher das Verbot und setzte Wasserwerfer ein. Polizeihubschrauber kreisten über der Innenstadt.



Pro-Palästina-Demonstration am 14. Oktober in Frankfurt, Blick auf die Hauptwache

Bild: Monika Ganster



Gleichzeitig starteten Israel-Anhänger um 15 Uhr eine eigene Demonstration in Frankfurt. Als Redner trat unter anderem der Frankfurter Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) auf: Es dürfe in Frankfurt keine Versammlungen geben, bei denen das Existenzrecht Israels in Frage gestellt werde, er sagte. Ron Huldai, der Bürgermeister der Frankfurter Partnerstadt Tel Aviv, forderte ihn am Telefon auf, laut zu sein und zu zeigen, dass Frankfurt auf der Seite Israels stehe. Neben Josef sind der hessische Antisemitismusbeauftragte Uwe Becker (CDU), der Frankfurter Autor Michel Friedman und der amerikanische Generalkonsul angekündigt.

Letzte Woche verteidigten linksextremistische Gruppen den Angriff der Hamas auf Israel und riefen zu Gewalt gegen jüdische Institutionen auf. Einige davon waren am Freitag geschlossen und wurden zunehmend von Polizisten gesichert.

Gericht weist auf Gewaltbereitschaft hin

Der Hessische Verwaltungsgerichtshof in Kassel bestätigte am Samstagnachmittag das von der Stadt Frankfurt kurzfristig verhängte Verbot, nachdem die Vorinstanz das Verbot am Freitag aufgehoben hatte. Gegen die Entscheidung (2 B 1423/23) kann keine Berufung eingelegt werden. Die einzige Möglichkeit wäre eine Verfassungsbeschwerde der Veranstalter.

Der VGH in Kassel begründete seine Entscheidung damit, dass es bei ähnlichen Versammlungen zu Vorfällen gekommen sei, die darauf hindeuteten, dass auch in Frankfurt die öffentliche Sicherheit unmittelbar gefährdet sei. Dazu gehörten Volksverhetzung, gewalttätige Auseinandersetzungen, Angriffe auf Polizisten und andere Straftaten. Insbesondere kam es zu Straftaten bei einer von der Klägerin angemeldeten Versammlung am 7. Oktober 2023 in Berlin, bei einer Kundgebung am 8. Oktober 2023 und bei einer spontanen Zusammenkunft am 12. Oktober 2023 in Frankfurt.







„Bei dem geplanten Treffen in Frankfurt am Main ist mit stark antiisraelischen und antisemitistischen Äußerungen zu rechnen – bis hin zur Negierung des Existenzrechts Israels.“ Darüber hinaus wurde eine erhebliche Gewaltbereitschaft („Kampf auf der Straße“) vermittelt. Mildere Maßnahmen als eine Ein Versammlungsverbot käme daher nicht in Betracht, erklärte das Gericht.



Solidaritätsdemonstration für Israel am 14. Oktober in Frankfurt

Bild: AFP



„Es gibt keinen Terror von der Hamas“

Demo-Organisator Aitak Barani vom Verein „Palestine e. V.“ war am Freitag bei der spontanen Zusammenkunft, die sie als „Pressekonferenz“ bezeichnete, vorläufig festgenommen worden, weil der Verdacht der Anstiftung und Billigung von Straftaten bestand, wie die Polizei mitteilte. Der Aktivist hatte öffentlich gesagt: „Für mich ist diese Flucht aus dem Freiluftgefängnis eine gelungene Widerstandsaktion.“ Es gibt keinen Terror von der Hamas, es gibt keinen Terror von der PFLP (Volksfront zur Befreiung Palästinas, Anm. d. Red.).“ Weitere Aussagen von ihr deuteten darauf hin, dass sie das Existenzrecht Israels leugnet.

Am Freitag hob die erste Instanz, das Verwaltungsgericht Frankfurt, das von der Stadt verhängte Verbot auf, weil es unverhältnismäßig in die Versammlungsfreiheit eingreife. Auch mildere Eingriffe sind möglich, beispielsweise durch Auflagen an die Veranstalter. Gegen diesen Gerichtsbeschluss legte die Stadt in der Nacht zum Samstag beim Hessischen VGH Klage ein. Frankfurt begründete das Verbot damit, dass es auf der Demonstration zu Straftaten wie Volksverhetzung, antiisraelischen und antisemitischen Äußerungen käme. Der Hessische Verwaltungsgerichtshof schloss sich dieser Argumentation an und bestätigte das Verbot. Das Urteil kann nicht angefochten werden; Möglich wäre nur eine Verfassungsbeschwerde.