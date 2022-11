Pakt mit dem Teufel (nd-aktuell.de)

Freundschaftliches Treffen zwischen Ulf Kristersson und Recep Tayyip Erdoğan Foto: AFP/Adem Altan

Wer der Nato angehören will, muss die Kriegspolitik der Mitgliedsstaaten des Militärbündnisses uneingeschränkt unterstützen. Das hat auch die neue schwedische Regierung verstanden. Ministerpräsident Ulf Kristersson hat dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdoğan nun seine Aufwartung gemacht, damit der Autokrat Schweden endlich den Weg zum Beitritt zum Nordatlantikpakt ebnen kann. Im Gegenzug will der konservative Schwede der Türkei helfen, die unabhängigen und demokratischen Strukturen zu zerstören, die Kurden und Araber in einigen Regionen Syriens aufgebaut haben. Stockholm wird der dortigen PYD-Partei keine humanitäre Hilfe mehr gewähren. Zudem hat Schweden erstmals seit 2019, als die Türkei und islamistische Milizen in Regionen im Norden Syriens einmarschierten, Waffenexporte nach Ankara erlaubt.

Trotzdem hält Erdoğan die Regierung in Stockholm weiterhin hin. Er fordert sie auf, mehrere „Terroristen“ auszuliefern. In Schweden ist allgemein bekannt, dass es sich um Mitglieder der Opposition handelt, die in der Türkei verfolgt werden. Die NATO ist ein Pakt mit dem Teufel. Kristersson und seine Regierung sind skrupellos genug, sich darauf einzulassen.