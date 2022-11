Pakistans Ex-PM Khan fordert seine Partei auf, alle Versammlungen zu verlassen

ISLAMABAD (AP) – Pakistans ehemaliger Ministerpräsident Imran Khan sagte am Samstag, seine Partei trete aus den regionalen und nationalen Versammlungen des Landes aus, als er seinen ersten öffentlichen Auftritt hatte, seit er Anfang dieses Monats bei einem Schusswaffenangriff verwundet worden war.

Khan, ein ehemaliger Kricketstar, der zum Politiker wurde, wurde im April durch ein Misstrauensvotum im Parlament gestürzt. Er ist jetzt in der Opposition und hat vorgezogene Neuwahlen gefordert und behauptet, sein Sturz sei illegal und von Premierminister Shahbaz Sharif mit Hilfe der US-Regierung orchestriert worden. Sharif und Washington haben die Vorwürfe zurückgewiesen und die derzeitige Regierung sagt, dass die nächsten Wahlen wie geplant im Jahr 2023 stattfinden werden.

Khan startete Ende letzten Monats einen Protestmarsch von der östlichen Stadt Lahore in Richtung Islamabad als Teil seiner Kampagne für frühe Wahlen, trat jedoch von der persönlichen Führung des Konvois zurück, nachdem er von einem Schützen verwundet worden war, der das Feuer auf sein Fahrzeug eröffnete. Einer von Khans Anhängern wurde getötet und 13 wurden bei dem Angriff verwundet. Der Schütze wurde festgenommen.

Am Samstagabend schloss sich Khan in der Stadt Rawalpindi in der Nähe von Islamabad wieder dem Protestmarsch an.

Er sagte Zehntausenden seiner jubelnden Anhänger, dass seine Tehreek-e-Insaf-Partei alle regionalen und nationalen Versammlungen verlasse und aus diesem „korrupten System“ aussteige.

Seine Partei trat im April massenhaft aus der Nationalversammlung aus, bevor ein neuer Premierminister gewählt werden sollte, obwohl die meisten Rücktritte noch akzeptiert werden müssen. Khans Hochburg liegt in der nordwestlichen Provinz Khyber Pakhtunkhwa, und ein Austritt aus der Punjab-Versammlung würde seinen Rivalen die Macht übergeben.

Der Politiker sprach über eine Stunde lang, einschließlich Anspielungen auf den Sufi-Mystiker Rumi, den Fall der Sowjetunion und den Schiitenführer Imam Hussain aus dem siebten Jahrhundert.

Gegen Ende seiner Rede drehte er seine Forderung nach vorgezogenen Neuwahlen um und sagte, seine Partei werde die für neun Monate angesetzten Wahlen gewinnen. Er sagte auch, er werde nicht länger in die Hauptstadt marschieren.

„Sie (die Regierung) können einen Marsch in Islamabad nicht bewältigen, sie können so viele Polizisten rufen, wie sie wollen, aber sie können Hunderttausende nicht daran hindern, Islamabad zu betreten“, sagte Khan. „Wir hätten eine Situation wie in Sri Lanka schaffen können. Ich habe mich dagegen entschieden, nach Islamabad zu marschieren, weil ich nicht will, dass es Anarchie im Land gibt. Ich möchte diesem Land keinen Schaden zufügen.“

Nach monatelangen Protesten wegen einer Wirtschaftskrise, die zu einem Mangel an lebensnotwendigen Gütern wie Lebensmitteln und Medikamenten geführt hat, stürmten im Juli Tausende Sri Lanker die Residenz des Präsidenten und zwangen den damaligen Präsidenten Gotabaya Rajapaksa zur Flucht und später zum Rücktritt.

Khan sagte, er werde seine Ministerpräsidenten und seine Parlamentspartei treffen und den Zeitpunkt des Austritts bekannt geben.

Die Kundgebung fand Tage nach der Ernennung eines neuen Armeechefs, Asim Munir, statt, der während Khans Amtszeit die Spionagebehörde des Landes leitete, aber ohne Erklärung des damaligen Premierministers gefeuert wurde.

Munir ersetzt General Qamar Javed Bajwa, den Khan ebenfalls beschuldigt hat, bei seinem Sturz eine Rolle gespielt zu haben. Bajwa bestreitet den Vorwurf.

Pakistans Außenminister Bilawal Bhutto Zardari bezeichnete Khans Kundgebung am Samstagabend als „gesichtswahrende Flopshow“.

Er sagte in einem Tweet: „Unfähig, Revolutionsmassen anzuziehen, scheiterte daran, die Ernennung neuer Chefs zu untergraben, frustriert, greift auf ein Rücktrittsdrama zurück.“

Die Associated Press