Pakistans ehemaliger Premierminister Nawaz Sharif kehrte am Samstag nach vier Jahren selbst auferlegtem Exil in London in das Land zurück, um seine politische Reise vor den Parlamentswahlen wieder aufzunehmen.

Sharifs Rückkehr erfolgt zu einer Zeit, in der das Land mit hoher Inflation und anderen tiefgreifenden Problemen zu kämpfen hat. Seit der Machtübernahme seines Bruders Shehbaz Sharif vor 16 Monaten hat sich die Wirtschaftskrise verschärft.

„Dies ist eine Zeit der Hoffnung und des Feierns. Seine Rückkehr ist ein gutes Zeichen für die Wirtschaft und die Bevölkerung Pakistans“, sagte Khawaja Muhammad Asif, ein hochrangiger Führer von Sharifs Partei Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N).

Nach Angaben der Partei reiste der dreimal gewählte Premierminister zusammen mit einem Gefolge von 194 Personen, darunter Parteimitgliedern und Journalisten, in einem Charterflugzeug von Dubai aus an.

Es wird erwartet, dass Nawaz Sharif eine große Kundgebung von Unterstützern in Lahore anführt Bild: KM Chaudary/AP Foto/Bild-Allianz

Sharif landete in Islamabad und sollte zu seiner Hochburg Lahore reisen, wo er voraussichtlich vor einer Kundgebung von Unterstützern eine Ansprache halten wird.

„Zehntausende Menschen haben bereits Lahore erreicht, um Sharif willkommen zu heißen“, sagte Muhammad Mehdi, ein enger Vertrauter von Sharif.

Laut Mehdi werden mehr als eine Million Unterstützer zu der Kundgebung erwartet.

Herausforderungen liegen vor Nawaz Sharif

Sharif wurde 2017 während seiner dritten Amtszeit als pakistanischer Premierminister abgesetzt und 2018 wegen mehrfacher Korruptionsvorwürfe zu einer siebenjährigen Haftstrafe verurteilt. Im Jahr 2019 wurde er aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme gegen Kaution freigelassen und durfte sich behandeln lassen.

Anfang dieser Woche wurde Sharif eine Schutzkaution gewährt, die seine Verhaftung und damit die Rückkehr aus dem Selbstexil verhinderte.

Während Sharif vor den Parlamentswahlen zurückkehrt, ist es ihm aufgrund der gegen ihn ergangenen Gerichtsurteile nicht möglich, erneut für ein Amt zu kandidieren.

Sein Anwaltsteam sagt jedoch, der pakistanische Führer beabsichtige, vor Gericht Berufung einzulegen. Parteimitglieder sagen, er strebe danach, an Popularität zu gewinnen und zum vierten Mal Premierminister zu werden.

Für Sharif besteht die größte Herausforderung darin, im Wettbewerb mit seinem überaus populären politischen Rivalen Imran Khan das Vertrauen der Öffentlichkeit zurückzugewinnen.

„Sharifs größte Herausforderung besteht erstens darin, sich und seine Partei als realisierbare Option für den bereits beliebten Ersatz von Imran Khan zu etablieren, und zweitens darin, die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen“, sagte die politische Analystin Ayesha Siddiqa.

Der Rückgang der Rupie führt dazu, dass Pakistaner Schwierigkeiten haben, Medikamente zu kaufen Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

mfi/dj (AFP, Reuters, dpa)