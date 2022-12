Pakistanische Armee: 5 Militante, Soldat bei Schießerei im Nordwesten getötet

PESHAWAR, Pakistan (AP) – Sicherheitskräfte überfielen ein militantes Versteck in einer ehemaligen Hochburg der pakistanischen Taliban nahe der Grenze zu Afghanistan und lösten eine Schießerei aus, bei der fünf Aufständische und ein Soldat getötet wurden, teilte das Militär am Montag mit.

Laut einer Erklärung des Militärs ereignete sich die Schießerei in Nordwaziristan, einem Distrikt der nordwestlichen Provinz Khyber Pakhtunkhwa. Es wurde nicht gesagt, wann die Kämpfe stattfanden, oder Einzelheiten über die getöteten mutmaßlichen Militanten. Eine Nachricht, die bei einem Militärsprecher hinterlassen wurde, wurde nicht sofort beantwortet.

Die pakistanischen Taliban, bekannt als Tehrik-e-Taliban Pakistan, sagten, ihre Kämpfer hätten bei einem Überfall von Truppen auf ihre Verstecke in Nordwaziristan einen Soldaten getötet. In einer Erklärung am Montag sagte die Gruppe, sie habe den Militärangriff vereitelt, sagte aber nicht, ob sie Verluste erlitten habe.

Die pakistanischen Taliban sind eine eigene Gruppe, aber Verbündete der afghanischen Taliban, die vor einem Jahr in Afghanistan die Macht ergriffen, als sich US- und NATO-Truppen in der Endphase ihres Abzugs befanden. Die Übernahme durch die Taliban in Afghanistan hat die pakistanischen Taliban ermutigt.

Die Associated Press