Pakistan hält die Hoffnungen auf das Halbfinale der T20-Weltmeisterschaft am Leben, indem es die Niederlande besiegt | Cricket-Nachrichten

Pakistan hielt seine Hoffnungen, das Halbfinale der T20-Weltmeisterschaft zu erreichen, mit einem routinemäßigen Sechs-Wicket-Sieg über die Niederlande in Perth am Leben.

Das Team von Babar Azam musste in den ersten beiden Spielen aufeinanderfolgende Niederlagen gegen Indien und Simbabwe hinnehmen, deklassierte die Niederländer am Sonntag jedoch, indem es seine Gegner auf 91-9 aus ihren 20 Overs beschränkte und dann mit 37 Bällen zu seinem Ziel rollte, um sich ein zu verdienen erster internationaler T20-Sieg auf australischem Boden.

Selbst wenn Pakistan in den letzten beiden Spielen der Gruppe 2 gegen Südafrika und Bangladesch gewinnen sollte, werden sie sich dennoch auf andere Ergebnisse verlassen müssen, um in die K.-o.-Runde einzuziehen, während die Niederlande nun ausgeschieden sind.

Pakistan gab seiner Netto-Run-Rate einen ordentlichen Schub, indem es das Ergebnis der Niederlande innerhalb von 14 Overs im Optus-Stadion jagte.

Die einzige Enttäuschung für Pakistan wird sein, dass Skipper Babar Azam zum dritten Mal in Folge einen einstelligen Platzverlust hinnehmen musste, der durch Roelof van der Merwes Volltreffer von Mitte an für vier ausfiel.

Mohammad Rizwan erzielte mit 49 aus 39 Lieferungen die höchste Punktzahl, verpasste jedoch einen 23. T20-Nationalspieler mit fünfzig, als er mit neun erforderlichen Läufen hinter Paul van Meekern zurückblieb.

Mit dem Ball erzielte Leg-Spinner Shadab Khan 3-22 und Sear Mohammad Wasim 2-15, während die Pacemen Naseem Shah, Shaheen Shah Afridi und Haris Rauf jeweils einmal trafen.

Nur Colin Ackermann (27) und Kapitän Scott Edwards (15) machten zweistellige Zahlen für die Niederlande, die nun jedes ihrer drei Super-12-Spiele verloren haben und am Ende der Gruppe 2 sitzen.

Die Nummer 3 der Niederlande, Bas de Leede (6), verletzte sich, nachdem er von einem Rausschmeißer von Rauf am Gitter getroffen worden war – er hatte eine böse Schnittwunde unter seinem rechten Auge – und wurde später wegen einer Gehirnerschütterung aus dem Spiel genommen.

Wasim hatte im vorletzten Over einen Hattrick, nachdem er Tim Pringle für fünf und Fred Klaassen für eine goldene Ente gekegelt hatte, aber seine nächste Lieferung nur knapp an Van Meekerens Beinstumpf vorbei gezischt hatte.

Was kommt als nächstes?

Pakistan trifft am Donnerstag (8:00 Uhr britischer Zeit) in Sydney auf Südafrika Niederlande wird versuchen, seinen ersten Sieg bei den Super 12 zu verbuchen, wenn sie am Mittwoch (4:00 Uhr britischer Zeit) in Adelaide gegen Simbabwe spielen.