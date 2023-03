LAHORE, Islamabad (AP) – De Pakistaanse politie bestormde zaterdag de residentie van voormalig premier Imran Khan in de oostelijke stad Lahore en arresteerde 61 mensen te midden van traangas en botsingen tussen aanhangers van Khan en de politie, zeiden functionarissen.

Hogere politieagent Suhail Sukhera, die de operatie leidde in een chique wijk in Lahore, zei dat de politie optrad om een ​​barricade te verwijderen die was opgericht door leden van Khan’s Tehreek-e-Insaf-partij en zijn opstandige aanhangers. Hij zei dat ze de rijstroken rond Khan’s woning blokkeerden met betonblokken, omgehakte bomen, tenten en een geparkeerde vrachtwagen.

Khan was niet thuis, nadat hij naar Islamabad was gereisd om voor een rechter te verschijnen om te worden aangeklaagd. Hij verkocht staatsgeschenken terwijl hij in functie was en verborg zijn bezittingen. De rechter stelde die zitting uit tot 30 maart.

Sukhera zei dat Khan-aanhangers met knuppels probeerden de politie te weerstaan ​​door stenen en molotovcocktails te gooien en dat een man op het dak van Khan’s woning het vuur opende. Zeker drie politieagenten raakten gewond.

Sukhera zei dat de politie de voordeur van Khan’s woning openbrak en automatische wapens, molotovcocktails, ijzeren staven en knuppels vond die tijdens de week werden gebruikt bij aanvallen op de politie. Sukhera zei dat in de uitgestrekte residentie illegale constructies waren opgetrokken om mensen te beschermen die betrokken waren bij aanvallen op de politie waarbij tientallen agenten gewond zijn geraakt.

Minister van Binnenlandse Zaken Rana Sanaullah zei later dat de politie Khan’s huis volledig zou doorzoeken, waar ze bunkers vonden en vermoedden dat er meer illegale wapens en munitie verborgen waren. In Islamabad waren veel aanhangers van Khan gewapend, zei hij.

Getuigen in Lahore zeiden dat de politie probeerde Khan’s aanhangers uiteen te drijven door traangas af te vuren en hen achtervolgde naar verschillende huizen in de wijk Zaman Park. Khan’s advocaat verscheen zaterdag voor een rechtbank in Islamabad nadat een hoogste rechtbank vrijdag Khan’s arrestatiebevel had geschorst, waardoor hij uitstel kreeg om naar Islamabad te reizen en te worden aangeklaagd in de corruptiezaak zonder te worden vastgehouden.

Khan zat sinds dinsdag opgesloten in zijn huis in Lahore nadat hij niet was verschenen op een eerdere hoorzitting in de zaak. Zijn aanhangers gooiden twee dagen lang met stenen en kwamen twee dagen lang in botsing met de politie om de voormalige premier te beschermen tegen arrestatie.

De autocolonne van Khan arriveerde zaterdag in de buurt van het federale gerechtelijk complex in Islamabad, waar zijn aanhangers ook in botsing kwamen met de politie die hen belette het complex binnen te gaan. De woedende Khan-aanhangers gooiden stenen naar de politie en als antwoord gebruikte de politie traangasgranaten om ze uiteen te drijven.

Khan’s advocaat, Babar Awan, diende onder bijzondere omstandigheden een aanvraag in voor Khan’s vrijstelling van verschijnen in de rechtbank.

Minister van Justitie Azam Nazeer Tarar veroordeelde Khan omdat hij zichzelf niet aangaf aan de politie en zaterdag niet voor de rechtbank verscheen, ondanks dat hij bij de poort van het gerechtelijk complex was aangekomen. Hij beschuldigde Khan ervan zijn protesterende aanhangers te gebruiken om aanklacht te voorkomen.

Khan’s aanhanger stak twee politieauto’s en verschillende motorfietsen in brand buiten het gerechtelijk complex terwijl hij zich verspreidde, aldus de minister van Justitie.

Khan zei tijdens zijn roadtrip naar Islamabad in een videoboodschap dat de politie had ingebroken in zijn woning in Lahore terwijl zijn vrouw alleen thuis was. Hij veroordeelde de actie en eiste dat de verantwoordelijken worden gestraft.

Khan, nu de oppositieleider, werd afgelopen april afgezet in een motie van wantrouwen in het parlement. Hij wordt beschuldigd van het verkopen van staatsgeschenken terwijl hij in functie is en het verbergen van activa, beschuldigingen die hij ontkent. Het is een van de vele gevallen waarmee de voormalige cricketster die islamitisch politicus is geworden sinds zijn afzetting wordt geconfronteerd.

De 70-jarige Khan, die heeft opgeroepen tot vervroegde verkiezingen in het parlement, heeft beweerd dat zijn verwijdering uit de macht deel uitmaakte van een samenzwering van zijn opvolger, premier Shahbaz Sharif, en de Verenigde Staten. Zowel Washington als de regering van Sharif hebben de beschuldigingen ontkend.

___

Associated Press-schrijver Zarar Khan in Islamabad droeg bij.

Babar Dogar, The Associated Press





































Kulturelle En