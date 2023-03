ISLAMABAD (AP) — Voormalig premier Imran Khan verzamelde maandag duizenden aanhangers in Oost-Pakistan toen rechtbanken in de hoofdstad van Islamabad nog twee arrestatiebevelen tegen hem uitvaardigden wegens het niet verschijnen voor rechters in corruptie- en terrorismezaken, aldus functionarissen.

Sinds zijn afzetting afgelopen april in een motie van wantrouwen in het parlement, negeert Khan routinematig arrestatiebevelen en gerechtelijke dagvaardingen in een reeks zaken tegen hem, bewerend dat ze een complot zijn van de regering van zijn opvolger, premier Shahbaz Sharif, om in diskrediet te brengen zijn campagne.

De voormalige cricketster die islamistisch politicus is geworden, heeft beweerd dat zijn afzetting illegaal was en een samenzwering van Sharif en Washington, die de beschuldigingen hebben ontkend.

Khan’s critici zeggen dat zijn pronken met de rechtbanken een manoeuvre is om zijn processen op beschuldigingen van terrorisme, minachting van de rechtbank en corruptie te vertragen.

Een van de aanhoudingsbevelen die maandag werden uitgevaardigd, was wegens beschuldigingen dat Khan tijdens zijn ambtsperiode staatsgeschenken en verborgen bezittingen had verkocht; de ander in verband met zijn verbale bedreigingen tegen een rechter tijdens een bijeenkomst vorig jaar.

In de aanhoudingsbevelen wordt gevraagd Khan voor de rechtbank te brengen voor hoorzittingen die op 18 en 29 maart zijn gepland. Het bleef echter onduidelijk of de politie ernaar zou handelen.

De ontwikkelingen wijzen erop dat de regering van Sharif de druk op Khan opvoert, die momenteel campagne voert voor zijn partij bij de komende verkiezingen voor twee regionale vergaderingen. De bijeenkomst van maandag vond plaats in de oostelijke stad Lahore, waar Khan nu woont.

“Imran Khan verschijnt met opzet niet voor de rechter”, zegt Mohsin Ranjha, een advocaat van Sharif’s regerende Pakistaanse Moslim Liga-partij.

De Pakistaanse oppositiepartij Tehreek-e-Insaf zei dat de autoriteiten 80 “nepzaken” tegen Khan hebben geregistreerd om de voormalige premier, wiens leven wordt bedreigd, politiek tot slachtoffer te maken. Fawad Chaudhry, een hoge partijleider, zei dat het juridische team van Khan de aanhoudingsbevelen zou aanvechten.

Khan’s aanhangers gooiden rozenblaadjes naar een konvooi dat hem naar de Lahore-bijeenkomst vervoerde, die aangroeide tot meer dan 5.000. De beveiliging werd opgevoerd en honderden politieagenten werden naar de stad gestuurd voor de bijeenkomst van maandag, wat de autoriteiten toestonden.

Later sprak Khan vanuit zijn kogelvrije voertuig de supporters toe en zei dat hij zondag een verkiezingsbijeenkomst zal houden in het ruime openbare park van de stad. Hij hekelde het politieoptreden van woensdag tegen zijn geplande bijeenkomst in Lahore en zei dat hij nooit de moord op een van zijn aanhangers zal vergeten, die stierf in politiehechtenis na zijn arrestatie. De politie ontkent de bewering echter en zegt dat Zillay Shah onderweg is overleden.

Afgelopen woensdag gebruikte de politie waterkanonnen en vuurde traangas af om Khan’s aanhangers uiteen te drijven tijdens een verboden bijeenkomst in Lahore. Tientallen van zijn volgelingen werden gearresteerd omdat ze het verbod trotseerden.

Khan werd tijdens een bijeenkomst in november aangevallen toen een schutter hem in zijn been schoot. Een van Khan’s aanhangers werd gedood en een tiental anderen raakten gewond bij de aanval, die door het hele land werd veroordeeld.

Munir Ahmed, The Associated Press

















