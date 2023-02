Pakete könnten liegen bleiben: Bundesweite Post-Warnung streikt erneut

Stand: 06.02.2023 15:29 Uhr

Der Tarifstreit bei der Deutschen Post geht weiter. Anfang der Woche rief die Gewerkschaft ver.di die Beschäftigten bundesweit dazu auf, die Arbeit niederzulegen. Sie fordert 15 Prozent mehr Lohn für rund 160.000 Beschäftigte.

Der Tarifstreit zwischen der Gewerkschaft ver.di und der Post geht in eine neue Runde. Erneut hat die Gewerkschaft die Postangestellten landesweit zu einem Warnstreik für heute und morgen aufgerufen. In ausgewählten Unternehmen seien Arbeitsniederlegungen in den Brief- und Paketzentren sowie in der Zustellung geplant, teilte ver.di gestern mit.

Die Proteste hätten wie geplant begonnen, die Beteiligung sei gut gewesen, sagte ein ver.di-Sprecher heute. Die Gewerkschaft sprach von 8.000 Streikteilnehmern, während die Post von rund 5.300 Beschäftigten berichtete, die sich an den Streiks beteiligt hatten.

Beitrag: Effekte sind begrenzt

Die Auswirkungen des erneuten Warnstreiks hielten sich nach Unternehmensangaben zunächst in Grenzen. Aufgrund des typischerweise geringen Sendungsaufkommens zu Wochenbeginn seien am Montag „bundesweit nur rund sechs Prozent des durchschnittlichen täglichen Paketaufkommens und nur rund zwei Prozent des durchschnittlichen täglichen Briefaufkommens betroffen“, heißt es in einem Beitrag Sprecher.

„Das ist erneut ein glasklares Signal an die Arbeitgeber: Die Beschäftigten sind bereit, für ihre Forderungen zu kämpfen und erwarten nun eine Verhandlungsrunde, die mit einer deutlichen Gehaltserhöhung endet“, erklärte ver.di-Vizevorsitzende und Verhandlungsführerin Andrea Kocsis.

Die Verhandlungen werden diese Woche fortgesetzt

Die Gewerkschaft fordert 15 Prozent mehr Geld für die rund 160.000 Beschäftigten bei einer Vertragslaufzeit von einem Jahr. Der Post-Vorstand weist die Forderung als unrealistisch zurück. Ver.di-Chefunterhändlerin Andrea Kocsis wies darauf hin, dass die Post derzeit Rekordergebnisse erwirtschafte. „Davon holen wir uns jetzt Ihren Anteil“, sagte sie vor den Streikenden. „Jetzt sind Sie an der Reihe, bevor wir über Dividenden sprechen.“

Auch ver.di-Chef Frank Werneke verteidigte die Forderungen seiner Gewerkschaft bei einer Kundgebung in Berlin vor mehreren hundert Streikenden. „Wer denkt, dass die Forderung von 15 Prozent zu hoch ist, kann einfach nicht rechnen“, sagte er. Eine Inflation von fast 8 Prozent im vergangenen Jahr und 6 bis 7 Prozent in diesem Jahr bedeutet große Verluste bei den Reallöhnen.

Bereits im Januar hatte es an mehreren Tagen Warnstreiks gegeben. Zuletzt wurden 20 Prozent der Pakete und neun Prozent der Briefe wegen ausstehender Zahlungen an einem Tag nicht zugestellt.

Konzern hält Proteste für „übertrieben“

Bei der Post stieß das Vorgehen der Gewerkschaft auf Unverständnis. „Um attraktive Löhne zahlen zu können und Arbeitsplätze in diesem Bereich langfristig zu sichern, sind Einkommenssteigerungen in der von ver.di geforderten Größenordnung nicht vertretbar“, sagte der Post-Sprecher. Die Erträge im Brief- und Paketgeschäft sind deutlich rückläufig und reichen schon jetzt nicht mehr für die notwendigen Investitionen. Der Großteil des von ver.di genannten Konzerngewinns wird im internationalen Geschäft erwirtschaftet.

Das Unternehmen hat angekündigt, in der dritten Verhandlungsrunde am Mittwoch und Donnerstag ein Angebot auf den Tisch legen zu wollen. Vor diesem Hintergrund seien die neuen Proteste „aus unserer Sicht übertrieben, da sie letztlich zu Lasten unserer Kunden gehen“, sagte der Konzernsprecher.