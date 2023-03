Paizo, uitgever van populaire tabletop roleplay games (TTRPG) zoals Pathfinder en Starfinder, heeft zijn standpunt duidelijk gemaakt: door AI gegenereerde kunst en tekst is niet welkom in zijn games, of deze nu officieel zijn of door fans zijn gemaakt. In een Twitterbericht, Paizo zei dat het zijn contracten de komende dagen zou bijwerken om te verplichten dat elk ingezonden werk door een mens moet worden gemaakt. Dit verbod op door AI gegenereerde inhoud strekt zich ook uit tot de community-inhoudsmarkten voor Pathfinder Infinite en Starfinder Infinite, waarmee makers inhoud van derden kunnen verkopen op basis van Paizo’s IP.

“Sinds we het bedrijf in 2002 hebben opgericht, heeft Paizo zijn reputatie opgebouwd met de hulp van talloze traditionele artiesten en schrijvers, die net zo belangrijk zijn voor het succes van onze games als onze interne redacteuren, art directors, ontwerpers en ontwikkelaars. ‘, aldus het bedrijf. “De ethische en juridische kwesties rond ‘AI-kunst’ en het schrijven van snelle programma’s – en de ernstige bedreiging die ze vormen voor het levensonderhoud van partners die ons hebben geholpen om te komen waar we nu zijn als bedrijf – vereisen dat we een krachtig standpunt innemen tegen de gebruik van deze technologie in Paizo-producten.”

De verklaring weerspiegelt de bredere angst dat AI-tools de creatieve industrie zullen verstoren. Veel artiesten en schrijvers beschouwen generatieve AI-modellen zoals Midjourney en ChatGPT als onethisch, aangezien de datasets die worden gebruikt om ze te trainen inhoud kunnen bevatten die zonder toestemming van de maker van internet is gehaald. Dat levert potentiële problemen op voor auteursrechtwetten, maar er zijn ook zorgen dat deze tools kunnen worden gebruikt om menselijke creatieve professionals te ondermijnen als de inhoud die ze uitspugen met winst wordt verkocht.

“We willen onze merken op geen enkele manier associëren met de technologie”

“Onze klanten verwachten een menselijk tintje aan onze releases, en zolang de ethische en juridische omstandigheden rond deze programma’s duister en ongedefinieerd blijven, zijn we niet bereid om onze merken op enigerlei wijze met de technologie te associëren”, aldus Paizo.

Het bedrijf heeft eerder standpunten ingenomen om te vechten voor zijn creatieve gemeenschap, nadat het onlangs heeft gewogen op de poging van Wizards of the Coast om de Open Gaming-licentie voor zijn Kerkers en Draken franchise — waarvan de kernregels de basis vormen voor Paizo’s Pathfinder-spellen.

Hoewel Paizo zei dat het in de nabije toekomst geen gebruik zal maken van “door AI gegenereerd ‘creatief’ werk van welke aard dan ook”, heeft het bedrijf niet bekendgemaakt hoe het van plan is te voorkomen dat dergelijke inhoud op zijn marktplaatsen wordt ingediend. Er is momenteel geen software of applicatie beschikbaar die op betrouwbare wijze kan vaststellen of AI is gebruikt om kunst of tekst te genereren. En nu generatieve AI-tools steeds toegankelijker worden, is er genoeg reden om ze te gebruiken, vooral gezien de overweging hoe weinig freelancer-schrijvers en -illustratoren worden betaald in de TTRPG-industrie.