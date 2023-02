“Ik geloof echt dat deze race waarschijnlijk een van de duurste senaatsraces ooit zal worden”, zei Ann Ravel, die zowel de Federal Elections Commission als de California Fair Political Practices Commission voorzat, en “elke Super PAC zal willen verzekeren dat hun kandidaat degene is die genoeg geld heeft.”

Kandidaten en politieke agenten hebben zich maandenlang voorbereid op een Senaatsrace in de veronderstelling dat Feinsteins pensionering op handen was. Dat heeft de concurrentie om politieke topfunctionarissen geïntensiveerd.

“Schiff was erg agressief”, zei een onderzoeker van de oppositie die vroeg anoniem te blijven omdat ze mogelijk in de race werkten. “Hij probeert al het talent op te sluiten.”

Onder degenen die de pro-Schiff-commissie leiden, zijn partners bij Bearstar Strategies, een toonaangevend Californisch adviesbureau wiens rooster onder meer Gov. Gavin Newsom, Sen. Alex Padille – en, in 2018, Porter. De Orange County-democraat en het bedrijf gingen uit elkaar na de cyclus van 2020, toen Porter Sen. Elisabeth Warren (D-Mass.) — haar politieke mentor — over de toenmalige Bearstar-klant Kamala Harris.

“Ze zullen heel bekend zijn met al haar kwetsbaarheden, en dat is meestal de taak van een super-PAC, om een ​​tegenstander negatief te definiëren”, zegt Rob Stutzman, een in Californië gevestigde Republikeinse politieke adviseur.

Het is exorbitant duur om een ​​race over de hele staat in Californië te houden, waar kandidaten zichzelf moeten voorstellen aan miljoenen kiezers op verschillende mediamarkten. Onafhankelijke uitgavencommissies kunnen die inspanningen ondersteunen door donaties van grote dollars binnen te halen

Dat zou vooral van cruciaal belang kunnen zijn voor Lee, aangezien de East Bay-democraten racen om een ​​​​cash-on-hand-tekort in te halen ten opzichte van Schiff en Porter, die allebei productieve fondsenwervers zijn met miljoenen op de bank in vergelijking met de $ 54.000 die Lee eind 2022 rapporteerde. .

“Dat is duidelijk het voordeel dat ze hebben”, zegt Nathan Barankin, die toezicht houdt op de commissie. “Ze heeft een lange lijst met niet-financiële voordelen die ze nooit kunnen overwinnen, maar voor haar doeleinden is er een uniek voordeel aan het hebben van een Super PAC.”

De adviseurs die Lee’s commissie leiden, geven aan waar dat geld vandaan kan komen. Verscheidene van hen hebben gewerkt voor kandidaten voor progressieve openbare aanklagers in Californië, die profiteren van een netwerk van aanhangers van de hervorming van het strafrecht. Barankin was stafchef van Harris, die Lee steunde in de presidentiële race van 2020.

“Ik denk dat er een substantiële overlap is tussen veel van de mensen die al jarenlang aanhangers van de vice-president zijn en degenen die Barbara Lee zullen steunen, niet alleen in Californië maar in het hele land”, zei Barankin.

Hoewel Porter zich, net als Warren, heeft gericht op de corrumperende invloed van geld in de politiek, is ze niet van plan steun van buitenaf af te wijzen, zoals Warren probeerde te doen. Warren kwam in 2020 in de problemen toen ze aanvankelijk beloofde PAC-steun af te wijzen, maar deze uiteindelijk ontving. De senator van Massachusetts voerde aan dat het weinig zin zou hebben om in het nadeel te werken ten opzichte van andere democraten die profiteerden van alomtegenwoordige externe uitgaven.

“Je hebt geen controle over geld van buitenaf, en dat was het probleem met Elizabeth Warren”, zei Karin Johanson, die hielp bij het runnen van een pro-Warren Super PAC in 2020, maar “Ik denk niet dat iemand geld gaat uitgeven aan Katie Porter dat Katie Porter is het daar niet mee eens.”

Porter navigeerde al door een spervuur ​​​​van externe uitgaven in fel omstreden huisraces waarbij groepen meer dan $ 10 miljoen voor of tegen haar uitgaven, wat illustreert hoe dat soort geld onmisbaar is geworden in zware wedstrijden. Dat netwerk zou namens Porter opnieuw kunnen worden geactiveerd, hoewel donoren die haar hebben geholpen een zetel in de frontlinie tegen Republikeinen om te draaien en te verdedigen, haar niet noodzakelijkerwijs zullen steunen tegen mede-democraten. vertegenwoordiger Nancy Pelosi’s (D-Calif.) goedkeuring van Schiff zou hem toegang kunnen geven tot haar formidabele fondsenwervende netwerk.

De uitdaging voor democraten in het resoluut blauwe Californië is hoe ze opvallen bij kiezers zonder ze van zich te vervreemden door andere democraten aan te vallen. Dat is waar Super PAC’s een belangrijke rol kunnen spelen.

“Het is onwaarschijnlijk dat de kandidaat-campagnes negatief zullen uitpakken, maar het is mogelijk dat de IE’s zich vrijer zullen voelen om dingen te doen die specifieker contrasteren met kandidaten”, zegt Ludovic Blain, die de progressieve California Donor Table leidt.

Niets van dat alles zal de machtsverhoudingen in een eng verdeelde Senaat veranderen. Maar financiers zijn zeer geïnteresseerd in het vormgeven van wie de dichtstbevolkte staat van Amerika vertegenwoordigt – vooral gezien de mogelijkheid dat de opvolger van Feinstein, net als Feinstein, tientallen jaren dient.

“De aanwezigheid van Dianne Feinstein als senator uit Californië gedurende 30 jaar was belangrijk in de Senaat,” zei Ravel, “en dus wie voor die positie wordt gekozen, is iets waar veel externe belangen in het hele land zich zorgen over zullen maken.”