Paco Rabanne, gefeierter Modedesigner und Parfümeur, im Alter von 88 Jahren gestorben

Paco Rabanne, der in Spanien geborene bahnbrechende Designer, der für weltweit verkaufte Parfums und seine metallische Weltraumzeitalter-Mode bekannt ist, ist gestorben, teilte die Gruppe, die sein Modehaus besitzt, am Freitag auf ihrer Website mit.

„Das Haus Paco Rabanne möchte unseren visionären Designer und Gründer ehren, der heute im Alter von 88 Jahren verstorben ist. Sein Vermächtnis wird als eine der bahnbrechendsten Modefiguren des 20. Jahrhunderts bestehen bleiben“, heißt es in der Erklärung von Puig.

Die bretonische Zeitung Le Telegramme zitierte den Bürgermeister von Vannes, David Robo, mit den Worten, Rabanne sei in seinem Haus in Portsall in der Region Finistere gestorben.

Rabanne steht mit einem seiner Models auf einem undatierten Foto von einer russischen Modenschau in Moskau. (Getty Images)

Das Modehaus von Rabanne zeigt seine Kollektionen in Paris und soll während der Modewoche vom 27. Februar bis 3. März die neuesten Prêt-à-porter-Designs der Marke enthüllen.

Er war als rebellischer Designer in einer Karriere bekannt, die durch seine Zusammenarbeit mit Antonio und Mariano Puig aufblühte, einem spanischen Unternehmen, das heute auch andere Designhäuser besitzt, darunter Nina Ricci und Jean Paul Gaultier.

„Paco Rabanne hat Übertretungen magnetisch gemacht. Wer sonst könnte modische Pariserinnen anlocken [to] Geschrei nach Kleidern aus Plastik und Metall? Wer außer Paco Rabanne könnte sich einen Duft namens Calandre vorstellen – das Wort bedeutet „Autogrill“, wissen Sie – und ihn zu einer Ikone moderner Weiblichkeit machen?“, heißt es in der Erklärung.

Models präsentieren Kreationen für Rabanne am 12. März 2001 in Paris als Teil der diesjährigen Herbst- und Winter-Konfektionskollektionen. (Jean-Pierre Müller/AFP/Getty Images)

„Metallurge der Mode“

Das Parfüm Calandre wurde 1969 eingeführt, das erste Produkt von Puig in Spanien, Frankreich und den Vereinigten Staaten, so die Gruppe.

1934 als Francisco Rabaneda y Cuervo geboren, floh er während des spanischen Bürgerkriegs im Alter von fünf Jahren aus dem spanischen Baskenland und nahm den Namen Paco Rabanne an.

Rabanne wird am 22. Januar 1973 mit Schaufensterpuppen gezeigt, die seine Kollektion von Papierkleidern aus dem Jahr 1973 zeigen. (Bernard Frettchen/The Associated Press)

Er studierte Architektur an der Pariser Beaux Arts Academie, bevor er zur Couture wechselte – in die Fußstapfen seiner Mutter, die in Spanien Modeschöpferin war – wo sie, wie er einmal sagte, einmal wegen „skandalöser“ Kleidung inhaftiert wurde.

Er begann seine Karriere mit dem Entwerfen hochwertiger Handtaschen und Schuhe, bevor er sich der Mode zuwandte und Kleidungsstücke und Schmuck mit unkonventionellen Materialien wie Metall und Kunststoff entwarf. Sein erstes Modehaus eröffnete Mitte der 1960er Jahre.

In der ersten Kollektion unter seinem Namen stellte er „12 untragbare Kleidungsstücke aus zeitgenössischen Materialien“ vor. Seine innovativen Outfits bestanden aus verschiedenen Arten von Metall, einschließlich seiner berühmten Verwendung von Kettenhemden, die am besten mit mittelalterlichen Rittern in Verbindung gebracht werden.

Berichten zufolge nannte Coco Chanel Rabanne „die Metallurgin der Mode“.

„Meine Kollegen sagen mir, ich sei kein Couturier, sondern ein Handwerker, und es stimmt, dass ich ein Handwerker bin. … Ich arbeite mit meinen Händen“, sagte er in den 1970er Jahren in einem Interview.

Paco Rabanne, der spanische Modedesigner, der Kostüme für Audrey Hepburn in TWO FOR THE ROAD (1967) und für Jane Fonda in BARBARELLA (1968) entwarf, ist im Alter von 88 Jahren gestorben.@BBCBreaking — https://t.co/N9R0Bc4Czp pic.twitter.com/3sG3c7RgLc –@CriterionDaily

In einem Interview, das er im Alter von 43 Jahren im französischen Nationalen Audiovisuellen Institut geführt hat, erklärte Rabanne seine radikale Modephilosophie.

„Ich denke, Mode ist prophetisch. Mode kündigt die Zukunft an“, sagte er und fügte hinzu, dass Frauen Vorboten dessen seien, was am Horizont liegt.

„Wenn Haarballons platzen, fallen Regime“, sagte Rabanne. „Wenn das Haar glatt ist, ist alles gut.“