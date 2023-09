Jack Osbourne hat einen neuen Grund, den Mond anzubellen.

Der 37-jährige Sohn von Ozzy Und Sharon Osbourne verheiratet Aree Gearhart in einer privaten Zeremonie letzte Woche.

„Etwas wirklich Cooles ist passiert“, schrieb Jack am 21. September auf Instagram und teilte ein Foto von sich und dem Innenarchitekten, wie sie in Hochzeitskleidung auf einem Feld stehen. „Ich habe die großartigsten Frauen geheiratet, die ich je getroffen habe. Alles in allem.“

In einem eigenen Beitrag teilte Aree mit, dass sie und Die Osbournes Alaun hatte sich „weggeschlichen“, um den Bund fürs Leben zu schließen. „Ich fühle mich geehrt, deine Frau zu sein“, fügte der 32-Jährige hinzu. „Alles für immer.“

Beide Seiten waren mit Glückwünschen überschwemmt, darunter Jacks Schwester Kelly Osbourne freut sich, seine neue Frau in der Familie willkommen zu heißen. „Gut, gut, Frau OSBOURNE!“ Sie schrieb. „Ich bin so froh, dass es offiziell ist … wir sind Schwestern!“

Inzwischen ist Jacks ehemaliger Mit den Sternen tanzen Partner Cheryl Burke kommentierte: „OMG! Herzlichen Glückwunsch an euch beide.“