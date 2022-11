Oxford Utd. 4 – 0 Port Vale

Billy Bodin und Matty Taylor erzielten beide Doppel, als sich das verbessernde Oxford Port Vale mit 4: 0 zerstörte, um ihren größten Saisonsieg zu erzielen.

Die U’s waren wieder in Bestform, da sie in dieser Saison nur einen dritten Heimsieg in der Liga verbuchten und ihre jüngste Serie ohne Niederlagen auf fünf Spiele verlängerten.

Bodin eröffnete das Tor nach 10 Minuten mit einem klinischen First-Time-Finish, nachdem Aidan Stone Marcus McGuanes glühenden Schuss nur parieren konnte.

Oxford-Torhüter Simon Eastwood wehrte Vale dann mit einer atemberaubenden Parade den Ausgleich ab, indem er Ellis Harrisons Kopfball am langen Pfosten auf die Latte kippte, während Mal Benning seinen Anschlussversuch verfehlte.

In der 27. Minute verdoppelte ein knapp an der Seite stehender Taylor die Führung, indem er einen Querschuss von Marcus Browne für bemerkenswerterweise sein erstes Ligator der Saison erzielte.

Harrison köpfte weit, als die Valiants zu Beginn der zweiten Halbzeit versuchten, zu reagieren.

Aber Bodin traf in der 63. Minute mit einem schönen Schuss mit dem linken Fuß zum 3:0, und drei Minuten später köpfte Taylor einen Freistoß von James Henry zum vierten von Oxford.