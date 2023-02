Oxford Utd. 1 – 2 Barnsley

Barnsley festigte seine Position auf den Play-off-Plätzen der League One mit einem 2:1-Sieg in Oxford.

Tore von Bobby Thomas und Nicky Cadden brachten den Besuchern den Sieg ein, obwohl Elliott Moore ein Tor zurückzog.

Der Sieg brachte Barnsley im Kampf um ein Top-6-Ergebnis fünf Punkte vor dem siebtplatzierten Peterborough.

Oxfords Billy Bodin wurde in der dritten Minute durchgesetzt, aber er schoss knapp am Pfosten vorbei.

Die Hausherren erlitten einen Rückschlag, als Mittelfeldspieler Cameron Brannagan Mitte der ersten Halbzeit verletzt vom Platz musste.

Und sie lagen bald im Rückstand, als der ausgeliehene Verteidiger von Burnley, Thomas, seinen Kopf an Adam Phillips ‘Flanke in einem überfüllten Tormund zu bekommen schien, um in der halben Stunde einzunicken – obwohl es möglicherweise gegen Oxford-Innenverteidiger Moore ging.

Die Tykes verdoppelten ihren Vorteil in der 58. Minute, als Devante Coles Angriff auf der rechten Seite damit endete, dass Herbie Kane Cadden fütterte, der an Simon Eastwood vorbeischoss.

Eastwood rettete dann mit seinem Fuß vor James Norwood, um Barnsley ein Drittel zu verweigern.

Moore zog 19 Minuten vor Schluss ein Tor für Oxford zurück und köpfte Bodins Ecke nach Hause, aber Barnsley hielt fest.