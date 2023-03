Owen Farrell viel voor het eerst sinds de Rugby World Cup 2015 door Engeland op de bank; de beslissing van hoofdcoach Steve Borthwick komt als hij voor de vierde keer de leiding neemt over Engeland; Marcus Smith keert terug naar startende XV op fly-half, met loosehead prop Ellis Genge benoemd tot kapitein





Marcus Smith is teruggeroepen om te starten voor Engeland vs Frankrijk, waarbij schipper Owen Farrell is afgevallen

Owen Farrell is door de Engelse hoofdcoach Steve Borthwick gedropt voor de Six Nations-wedstrijd van zaterdag tegen Frankrijk in Twickenham, met Marcus Smith als startspeler en Ellis Genge als aanvoerder.

Farrell is tot nu toe aan alle drie de wedstrijden van Engeland onder Borthwick begonnen sinds het vertrek van Eddie Jones in december, maar de nieuwe hoofdcoach van Engeland heeft tot nu toe de grootste beslissing genomen in zijn korte ambtstermijn, nadat hij eerder Farrell als zijn aanvoerder had benoemd.

De beslissing – de enige wijziging van Engeland aan de basisploeg die Wales met 20-10 versloeg in ronde 3 – is de eerste keer dat de 31-jarige Farrell voor Engeland wordt afgezet sinds het WK 2015, en het zou een cruciale beslissing met de 2023-editie van het toernooi in september.

Met Farrell die de Test van zaterdag als een van de vervangers begint, en vice-captain Courtney Lawes die zich eerder deze week uit de ploeg heeft teruggetrokken vanwege een schouderblessure, zal de loosehead prop Genge Engeland leiden als schipper.

Farrell wordt voor het eerst in acht jaar door Engeland op de bank gezet

Smith en Farrell begonnen samen in de eerste wedstrijd van Engeland onder Borthwick, een 29-23 Ronde 1 nederlaag tegen Schotland, maar de 24-jarige Harlequins-ster werd vervolgens op de bank gedropt voor overwinningen op Italië en Wales, met slechts een totaal van negen minuten over de twee wedstrijden, en minder dan een minuut in Cardiff.

Smith werd vervolgens ontslagen uit de Engelse trainingsploeg voor de braakliggende week van vorige week, waardoor hij wedstrijdtijd kon winnen en een indrukwekkende prestatie neerzette toen Harlequins Exeter afsloeg in de Premiership.

De Engelse hoofdcoach Steve Borthwick maakt de grote keuze in zijn vierde wedstrijd aan de leiding

George Ford, die tijdens de braakliggende week in het Engelse kamp werd vastgehouden terwijl Smith werd vrijgelaten, is niet geselecteerd in de selectie en is teruggekeerd naar club Sale Sharks.

Farrell, die Engeland naar de finale van het WK 2019 leidde, heeft de laatste tijd moeite gehad om zijn beste vorm te vinden. Zijn strijd om doelpunten leidde ertoe dat hij zich tot de Engelse legende Jonny Wilkinson wendde voor hulp.

Gebruik de Chrome-browser voor een beter toegankelijke videospeler De Engelse verdedigingscoach Kevin Sinfield vertelde Sky Sports hoe goed hun opties zijn bij fly-half De Engelse verdedigingscoach Kevin Sinfield vertelde Sky Sports hoe goed hun opties zijn bij fly-half

Engeland gaat naar de wedstrijd van zaterdag als derde in het Six Nations-klassement, op gelijke hoogte met Schotland boven hen en Frankrijk eronder.

Grand Slam-kandidaat Ierland, dat vijf punten voorsprong heeft op de top, neemt het op zondag op tegen Schotland in Murrayfield voordat ze hun campagne thuis tegen Engeland het volgende weekend beëindigen.

Loosehead prop Ellis Genge is benoemd tot aanvoerder van Engeland tegen Frankrijk in Twickenham

De enige andere verandering in de ploeg is dat de geblesseerde Lawes afhaakt, terwijl David Ribbans op de vervangende bank komt als dekking op de tweede rij.

Engeland: 15 Freddie Steward, 14 Max Malins, 13 Henry Slade, 12 Ollie Lawrence, 11 Anthony Watson, 10 Marcus Smith, 9 Jack van Poortvliet; 1 Ellis Genge (c), 2 Jamie George, 3 Kyle Sinckler, 4 Ollie Chessum, 5 Maro Itoje, 6 Lewis Ludlam, 7 Jack Willis, 8 Alex Dombrandt

Vervangingen: 16 Jack Walker, 17 Mako Vunipola, 18 Dan Cole, 19 David Ribbans, 20 Ben Curry, 21 Alex Mitchell, 22 Owen Farrell, 23 Henry Arundell.

Danty keert terug naar het Franse middenveld; Prop Aldegheri, flanker Cros start

De Franse bondscoach Fabien Galthie heeft drie wijzigingen aangebracht in het team dat in ronde 3 langs Schotland vocht in het Stade de France.

Twee ervan worden afgedwongen, waarbij Dorian Aldegheri de geschorste Mohamed Haouas vervangt na zijn rode kaart, en Francois Cros wordt opgeroepen in de plaats van de geblesseerde flanker Anthony Jelonch (knie).

De derde wissel komt achterin, waar Jonathan Danty zijn eerste start van het kampioenschap maakt in plaats van Yoram Moefana in het midden.

Moefana zakt naar de bank, waar hij gezelschap krijgt van de terugkerende Peato Mauvaka, Maxime Lucu en Melvyn Jaminet.

Frankrijk: 15 Thomas Ramos, 14 Damian Penaud, 13 Gael Fickou, 12 Jonathan Danty, 11 Ethan Dumortier, 10 Romain Ntamack, 9 Antoine Dupont (c); 1 Cyril Baille, 2 Julien Marchand, 3 Dorian Aldegheri, 4 Thibaud Flament, 5 Paul Willemse, 6 Francois Cros, 7 Charles Ollivon, 8 Gregory Alldritt.

Vervangingen: 16 Peato Mauvaka 17 Reda Wardi, 18 Sipili Falatea, 19 Romain Taofifenua, 20 Sekou Macalou, 21 Maxime Lucu, 22 Yoram Moefana, 23 Melvyn Jaminet.